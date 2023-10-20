肺炎支原體感染｜5至10%患者會患非典肺炎　病徵傳播途徑一文看清

內地多地醫院近期肺炎支原體感染（又稱支原體肺炎、肺炎支原體）患者激增，且以兒童為主。根據香港衞生防護中心網頁，肺炎支原體感染由一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每3至7年便可能出現一次社區性爆發，而大部份受感染患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5至10%患者會患上非典型肺炎。肺炎支原體感染病徵、傳播途徑及預防措施一文看清。



病徵：

．肺炎支原體可引致急性呼吸道感染，患者通常會在1至4星期內逐漸病發



．大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等



．5至10 %的患者會患上非典型肺炎



．在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一，而當中以介乎5至20歲的社區感染肺炎患者的感染率最高。



．肺炎支原體通常只會引起輕微疾病，但一些患者仍可出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士



傳播途徑：

．主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播



．此細菌亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛被患者分泌物污染的物件間接傳播



．引致的爆發通常發生於擠逼的學校和院舍



潛伏期：

．潛伏期介乎1至4星期，通常為3星期



治理方法：

．大部份輕微感染的患者可自行痊癒。而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療



圖為東莞一名6歲患因肺炎支原體感染導致「白肺」。（東莞市婦幼保健院）

預防措施：

．現時沒有疫苗可預防肺炎支原體感染



保持良好個人衞生

．經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。



．洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。



．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。



．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。



．保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。



．患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。



保持良好環境衞生

．經常清潔和消毒常接觸的表面



．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒



．保持室內空氣流通



．高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩

