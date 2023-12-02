中環和你Lunch衝突｜演員吳智杰及另4人暴動及蒙面罪成　還押候判

曾參演ViuTV電視劇的演員吳智杰與另外4人，涉嫌在2019年11月參與中環的「和你Lunch」示威時被捕，他們否認暴動及蒙面罪，案件早前經審訊後，其中吳聲稱當日只因等朋友下班才在中環一帶流連，又因他的身份要顧及形象，故有戴帽及口罩等用品。案件今(2日)在區域法院裁決，暫委法官彭亮廷不接納吳的說法，又認為其他4人是明知有暴動仍留在現場，裁定5人全部罪名成立，把案押後至明年1月27日，連同早前認罪的3名被告一同判刑，期間眾被告需要還柙。



經審訊被定罪的5名被告：吳智杰（29 歲，演員）、陳敦涵（25歲，酒店接待員）、李晁鋒（28歲，社工）、陳灝良（28歲，放射治療師）和梁升彥（28歲，教師）。

控罪指各被告於2019年11月12日中午，在中環畢打街與德輔道中一帶參與暴動，並在非法集結的情況下使用蒙面物品。

首被告吳智杰是一名演員，他曾參演ViuTv的劇集，他自辯時亦透露他過往有拍廣告等。（Instagram@josephckng）

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當日有示威者佔據道路阻礙交通

案情指，當日中午12時許有人在案發一帶破壞交通燈，此舉吸引途人圍觀和聚集，由原先的十數人增至過百人，他們走出馬路並佔據街道，阻礙交通，之後有人破壞巴士，亦有人在馬路上放置障礙物及燃燒雜物以阻塞交通，亦有人破壞附近的元氣壽司及吉野家等店舖，更有示威者設下傘陣，與警對峙時亦有人曾拋擲磚頭。防暴警於下午3時過後開始驅散行動，人群陸續散去，警方拘捕部份人士，包括本案的8名被告。

各名被告均承認當日曾在現場，不認罪的5人否認他們當日曾參與任何形式的暴動。

吳稱當日在中環閒逛等朋友下班

曾參演ViuTV電視劇的吳智杰有出庭自辯，他稱當日原本約了一名在中環名店工作的女性朋友午飯，後來因對方有工作在身，他繼續在中環一帶閒逛等她下班。因為他藝人的身份，要保持形象，拍被傳媒認出，加上當日頭髮有點凌亂，故期間有戴帽及口罩，並穿上淨色衣物。他在閒逛期間，亦有與其他朋友在附近喝咖啡。直至下午3時許，他得知該女性朋友到了銅鑼灣分店工作，他想找車往銅鑼灣時遇上暴動場面，並聽到槍聲，期間被捕。

官認為吳見警心虛而逃跑

彭官未有接納其說法，並認為吳並非為顧及形象而戴帽，亦不接納吳因為形象或鼻敏感和哮喘寺醫學理由而戴口罩，從片段所見，吳是被警方追捕並走入逃生出入口時才脫下口，並在想放入褲袋時掉了在地上。彭官又指，從片段所見，吳在現場是見到防暴警才開始逃跑，認為吳是見到警察後心虛和畏罪而逃。

認為眾被告明知有暴動而留在現場

彭官認為吳與另4名被告均是明知有暴動仍刻意留在現場，並以蒙面等裝束，壯大示威者的聲劫，助長他們的氣燄，故裁定他們暴動及蒙面罪均罪成。

另3人開審前已認罪

同案另3名被告：陳維聰（29歲，西廚）、蔡綺洛（27歲，售貨員）、林梅嘩（27歲，美容師），開審前已認暴動罪，他們原被控的其他罪名則准存檔不予起訴。

著辯方先呈上書面求情

彭官著辯方律師在明年1月15日前向法庭呈上書面求情，並會在1月20日開庭聽取他們的口頭補充，並定於1月27日作出判刑。

案件編號：DCCC 356/2021