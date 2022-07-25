中環和你Lunch　兩男生被指穿黑衣馬路拋磚　否認非法集結開審

有網民於2019年11月13日，號召中環「和你lunch」，逾300人在畢打街聚集及堵路，其中兩名男學生被指當日穿著黑衣，在馬路上拋磚堵路，被控非法集結、在非法集結中使用蒙面物品兩罪。兩人否認控罪，今（25日）在區域法院受審。



被告譚家樑(學生，19歲）、周柏希（學生，20歲）同被控於2019年11月13日，在中環畢打街一帶參與非法集結；並身處非法集結時，使用相當可能阻止辨識身份的蒙面物品，即掛耳式口罩。

2019年11月中環區中午經常出現和你Lunch活動。(詳看下圖)

部份參與者身穿上班服

控方案情指，有人於案發日中午，在畢打街非法聚集，部份人穿一般上班服裝，其他人則穿黑衣。他們接連叫喊侮辱性、辱罵性及挑撥性口號，並在移往其他街道時，以磚塊、竹枝等堵路，警方則在該區設立三條防線。

控方指被告曾拋頭到馬路

至下午約1時半，逾300人在畢打街聚集，警方多次發出警告驅散不果，於1時41分展開清場行動，兩名被告隨即被捕。據相關的媒體片段，兩名被告均被拍攝到身穿黑色衣物在畢打街一帶出現，途經行車線時將磚頭拋在馬路上，被捕時面戴口罩。

案件編號：DCCC 611 、612/ 2022