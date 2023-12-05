山系Youtuber涉闖芝麻灣被控　男被告另涉使用無人機　案1月再訊

山系Youtuber林樂儀Kate及其男友，涉在今年2月闖入已經關閉的芝麻灣懲教所使用無人機拍攝，並在頻道上載相關片段。二人被控非法入侵罪，案件今（5日）在西九龍法院再訊。控方加控男被告一項「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」罪；辯方申請押後案件至1月31日再訊，以提供法律意見。期間被告獲准以原有條件繼續保釋。



女被告林樂儀（右）及男被告譚達恒（左），均報稱是YouTuber。(劉安琪攝)

被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲），均報稱是YouTuber。二人同被控一項「侵入由公職人員或公共機關管轄的產業罪」，指他們於2023年2月17日，在新界大嶼山芝麻灣路，無合法權限或解釋，侵入歸屬懲教署的公共機關，即芝麻灣懲教所及芝新懲教所。

譚今被加控一項「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」罪，指其於2023年2月17日 ，在香港新界大嶼山芝麻灣道芝麻灣及芝新懲教所，一部小型無人機被操作進行飛行時，其中部份飛行是在沒有按照根據香港法例第448G章第37條就限制飛行區，即新界大嶼山芝麻灣道303-333號芝麻灣及芝新懲教所給予的許可的情況下在該限制飛行區以內被操作進行的 ，而譚達恒是該小型無人機該次飛行的遙控駕駛員。

案件編號：WKCC4421/ 2023