14歲少女涉與多男非法性交案　YouTuber及地政主任等3被告准保釋

母親為14歲女兒報失電話，警方調查後間接揭其女疑曾與多名男子非法性交。涉案6男子事後分別被控非法性交、非法肛交罪，其中分別為消防員及教師的兩名男被告上月底在高院申請保釋獲批，今（7日）再有3名被告在高院申請保釋。法官張慧玲聽罷控辯雙方陳辭，批准3名被告以2萬至3萬港元現金，人事擔保2萬至3萬港元保釋。



3名今獲保釋的被告：陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、及黃栢康（25歲，自僱YouTuber），分別准以2萬至3萬港元現金，家人人事擔保2萬至3萬港元保釋，他們另須交出旅遊證件、到警署報到、不得離港及不得接觸控方證人。

3名被告陳家明、吳啟正、及黃栢康在高等法院申請保釋獲批。(資料圖片)

三人各被控一項非法性交罪，他們被指於2023年5月3日至6月2日之間，在荃灣不同酒店，先後與年齡14歲的X非法性交；黃另被控襲擊致嚴重傷害，指他於2023年6月2日，在香港荃灣絲麗酒店某室襲擊X。

現只有1名被告未有保釋

同案另外3名被告：被告譚兆竣（25歲，教師）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師），同被控上述同一項非法性交罪。其中譚兆竣及曹杰庭早前已在高院獲批保釋，僅文家榮仍需繼續還押。

案件編號：HCCP 428/ 2023