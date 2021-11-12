失戀YouTuber聲稱斷片下被姦　被告堅稱對方同意性交　脫強姦罪

女YouTuber失戀約開餐廳的男友人到酒吧飲酒，並稱在「斷片」下在其家中被強姦，男友人否認指控，更指女方在喝酒時大談與前度性事，又對他作親密動作，二人一同離開時，事主雖有酒意但清醒，並指覺事主享受其前戲，完事後更主動提及想他包養的話，惟最後不歡而散。案件經約一星期聆訊，2男5女陪審團今(12日)退庭商議約4小時，以6比1大比數裁定被告強姦罪不成立，被告聞判激動抹淚。



被告脫罪取求取回堂費

被告雷家誠，32歲，否認於2019年4月23日，在油麻地強姦女事主X。

辯方在裁決後申請訟費，並指酒吧及女事主寓所的閉路電視片段都顯示二人行為親暱，與事主所說版本屬兩回事，但仍堅持檢控，對被告造成不公，而被告也沒自招嫌疑，望法庭批准申請。

控方反對申請，並認為這類罪行應要由陪審團作裁決，望法庭亦考慮到當時被告與事主初識，也是第一次單獨喝酒等情況。

法官押後頒下有關訟費的裁決。

被告雷家誠自辯時稱覺得女事主X當晚雖有酒意但清醒，二人並一直有對談。(資料圖片/朱棨新攝)

事主稱喝酒後斷片

女事主X在屏風後作供時稱，與被告僅屬朋友關係，案發前剛和男朋友分手，心情欠佳，找了多名友人到酒吧喝酒，但只有被告應約。二人有喝過白酒，但X在喝第二枝白酒下肚時已「斷片」，醒來時發現，被告的下體的前端已進入其私處，但未在狀態。X大感震驚，身體向後退開，並將被告打發走。最終報警。

有向被告稱追求者眾

X在盤問下承認，當晚向被告投訴前男友「扑嘢衰過人，無前戲」，並稱「係咁而摷幾下個波就算」，又指前男友以口水當潤滑劑便開始性交，但否認曾在被告身上作示範。X亦承認曾提及自己追求者眾，甚至有TB（Tomboy，中性打扮的女性）追求她，但強調當晚不同意與被告性交。

被告指X有酒意但清醒

被告自辯時卻稱，二人在酒吧時，X曾靠在他身上並摸他大腿，亦有拖他的手。X後來又提及與前男友是喝酒後性交，才發展成情侶，又說：「唔知今晚會唔會咁呢？」並提議：「返屋企啦」，並一同乘的士到X家。被告認為，X雖然有酒意，但仍然清醒，二人出酒吧後有拖手、親吻及擁抱。

覺X享受前戲後才性交

到達X家樓下，被告問X「洗唔洗買袋」，但X表示「唔洗呀，安全期」，二人便上樓。辯方亦在庭上播出閉路電視片段，二人乘升降機時X亦能按其樓層。

被告續指，二人抵達單位後便開始互相撫摸，而他因為X曾投訴前男友前戲不足，因此特意延長前戲的時間，想「serve佢」，亦指X享受過程，後來二人便進行性交。

被告拒付錢遭X大罵

被告又謂，完事後，X要求被告供養她，又透露她曾與TB（Tomboy）發生性關係，被告感到反感，並拒絕給錢予X，之後X便開始大罵被告，之後雙方不歡而散。

被告強調非想「趙完鬆」，真心想與X發展，但可惜雙方不合適，又稱真誠相信X同意性交。

案件編號：HCCC168/2020