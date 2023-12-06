肺炎支原體｜何栢良稱香港爆發未見頂　內地現塑膠化支氣管炎個案

內地與香港的肺炎支原體感染個案正上升，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（6日）表示，肢炎支原體主要影響兒童，過往不少醫生家長低估其嚴重性，內地個案反映有兒童感染後無及時服用有效抗生素治療，引起塑膠化支氣管炎，即有淋巴液漏入支氣管並硬化，形同石膏倒模般塞住氣道。何表示，香港感染支原體入院兒童今年8月起增加，至11月已增3倍至170宗，料本月會更多，但相信仍未見頂，料峰頂數目會達至每月200至300宗入院宗數。



港大感染及傳染病中心總監何栢良指，香港有個案是兒童跟隨家長北上後感染肺炎支原體。（資料圖片／余俊亮攝）

何栢良今早在電台節目講解肺炎支原體，指是一種細菌而非病毒，感染後易引起肺炎，主要影響兒童，特別幼稚園及小學兒童，又指過往醫生、家長都低估其嚴重性，遲診斷及遲用有效抗生素可引致很多併發症。

兒童未及時治療會影響其腦部

他說，以內地個案為例，除了「白肺」外，部份感染兒童未及時治療會影響其腦部、腦病變等，也有心肌炎及肝腎受影響情況出現。

內地有數十宗兒童塑膠化支氣管炎個案 支氣管硬化塞氣道

不過，他稱最令人關注時，內地個案發現有部份兒童出現塑膠化支氣管炎，指瑪麗醫院一年都不會發現一宗，但內地醫院卻發現了數十宗。他說，塑膠化支氣管炎即淋巴液漏入支氣管並硬化，形同石膏倒模般塞住氣道，肺科醫生照內窺鏡，「係氣道一抽抽出嚟好似倒模、一棵樹咁嘅物體塞住。」

（資料來源：網上圖片）

何栢良料香港升至每月300宗入院個案才見頂 明年或全年有個案

何栢良稱，支原體細菌以往一直存在，香港每隔數年就會出現，上兩個爆發周期在2016及2019年，當時每月約有200至300宗兒童入院個案。他稱以現時數字顯示，8月開始個案明顯增加，8月有57宗、9月106宗，到11月已達170宗，升幅近3倍，但料仍未到頂，相信12月個案會增多，影響可至明年年初，到每月200至300宗入院個案才封頂，視乎情況，甚至可影響全年。

何栢良稱支原體肺炎是一種細菌而非病毒，感染後易引起肺炎，主要影響兒童，特別幼稚園及小學兒童。（資料圖片）

他補充，支原體細菌與日常接觸的細菌有些不同，其繁殖速度每6小時一次，以飛沫傳播為主，在香港濕度的空氣中可存活3至4小時。他說內地爆發原因多因不少生病兒童仍然繼續上課，香港也有個案是兒童跟隨家長北上旅遊消費感染等等。

至於潛伏期方面，何栢良指部份兒童接觸後處於帶菌階段，其潛伏期可達兩至三星期，若帶菌階段再感染鼻或腺病毒等，可致併發症，視乎抵抗力，幾天也有機會發病。

今年肺炎支原體感染發生期提前，並出現了低齡化的特點，引起輿論關注。（央視截圖）

籲在公共交通工具等擠迫環境戴好口罩

他建議家長若發現兒童發燒及咳嗽超過4至5日，即可做核酸檢測，倘病情嚴重也可盡快去做，並籲在擠迫環境、公共交通工具內戴好口罩，暫時可不用要求在學校戴口罩，但出現爆發時，受影響班級也應時刻戴好口罩。

對於肺炎支原體治療，何稱細菌大多可用針對性抗生素治療，以往醫生一般會處方大環內酯抗生素，但該藥抗藥性極高，已非一線抗生素最佳選擇，目前可轉用多西環素抗生素治療，是新一代的四環素，短時間用安全性高，也不似舊代有牙齒變黃等問題。