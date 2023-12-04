肺炎支原體個案增　專家指其他病毒夾擊嚴重個案升　有人留院一周

近日內地爆發肺炎支原體感染，香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強今早（4日）於港台節目表示，肺炎支原體屬非常常見，近距離接觸或飛沫等都可以傳染，容易於學校、院舍爆發，但九成個案均屬一般上呼吸道感染。不過他亦指，嚴重個案上升，若小朋友、長者同時感染過濾性病毒，病情會變得嚴重，部份人甚至需吊鹽水，留院一個月。他表示，現時仍未到流感高峰期，但病床已見緊絀，憂慮之後會更擁擠，建議市民接種流感、新冠疫苗，以抵抗其他病毒。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，若前往疫情嚴重的地方，應先接種流感疫苗，避免到人多地方，有需要時佩戴口罩。



香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強（資料圖片／黃文軒攝）

葉柏強今早於港台節目《千禧年代》表示，肺炎支原體感染有上升趨勢，不過認為毋須過份擔心，若只感染該病，情況一般不會嚴重，約九成個案都只是一般上呼吸道感染。不過他亦提到，若長者、小朋友同時其他病毒，例如過濾性病毒，病情就會變得嚴重，部份人更同時感染三四種病毒。

葉柏強續指，嚴重個案中，可能會肺炎，最嚴重更會引致腦，或要吊鹽水，甚至有人留院一周。問到為何個案增加，他表示由於市民已除下口罩，社交活動頻繁，而且過往數年新冠疫情受口罩保護下，抗體變得較弱。

至於如何預防，葉柏強指肺炎支原體並無疫苗，但即將踏入流感高峰期，加上新冠病毒或於冬季更活躍，建議市民接種該兩款疫苗，如小朋友有不適就避免上課。他又稱，雖然現時未到流感高峰期，但病床已見緊絀，憂慮醫院之後會更擁擠。

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

梁子超於同一節目表示，其實肺炎支原體一直存在，每幾年都會有一次高峰，在香港社區亦流行了一段時間。他建議，如外遊往疫情嚴重的地方，應先接種流感疫苗，並避免到人多地方，有需要時佩戴口罩。