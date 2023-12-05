孔繁毅料肺炎支原體對港有一定影響惟情況穩定　下周有新XBB疫苗

內地近日爆發肺炎支原體感染，港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今早（5日）於港台節目表示，隨着中港兩地多來往，相信對香港會有一定影響，不過認為香港現時情況平穩，個案不算多，而且大部份病情輕微，即使有個別病人出現白肺，亦有方法治療。他又透露，新一代XBB新冠疫苗可於下周接種，建議長者、長期病患者等高危群組接種。



港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅（資料圖片）

肺炎支原體在香港的感染情況穩定

孔繁毅今早於港台節目表示，現時肺炎支原體的香港的感染情況穩定，大部份都是兒童個案，情況大致平穩。他續指，兒童個案較多源於過去三年新冠疫情期間，都未曾感染相關疾病，未有抗體，故一旦感染可能會較嚴重；但整體而肺炎支原體的病情輕鬆。

對於內地的個案增加，甚至有個案出現白肺，孔繁毅認為，兩地來往頻繁，對香港確有影響，但由於病情一般輕微，又有方法醫治，出現白肺的風險低，毋須過份擔心。

新一代XBB新冠疫苗料下周接種

至於預防方法，孔繁毅不建議學生於校內戴口罩，憂影響學習，若生病應留家休息。他又稱，新一代XBB新冠疫苗料可於下周接種，建議長期病患者等高危群組接種。