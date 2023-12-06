百分百擔保特惠貸款．中小企｜錄75億元壞賬　每20宗貸款一宗走數

疫情期間為紓解中小企業現金流問題，政府推出「百分百擔保特惠貸款」。商務及經濟發展局局長丘應樺書面回應立法會質詢時表示，由2020年4月百分百擔保特惠貸款計劃推出至今，共批出6.5萬宗申請，當中有約3,600宗壞賬，壞賬貸款擔保額達75億元，平均每宗涉約210萬元，壞賬率5.49%。當局表示，至今壞賬率仍低於25%的假設壞賬率。



政府於2020年4月推出「百分百擔保特惠貸款」。（資料圖片）

翻查資料，「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出，由參與計劃的貸款銀行批出，放款後轉移至香港按證保險公司，並由政府提供信貸保證，以及承擔壞賬風險。今年財政預算案延長特惠貸款申請期限，直至2024年3月底。

百分百擔保特惠貸款的相關數據（立法會文件截圖）

錄3,585宗壞賬 比率5.49%

商經局回應立法會質詢時提到，計劃推出至今年10月底，有65,049宗申請獲批，貸款額達1,369億元；當中3,585宗壞賬個案，壞賬貸款擔保額達75億元，壞賬率5.49%。按此計算，即是每大約20宗獲批貸款，就有一宗壞賬個案。

商經局：低於25%假設壞賬率

丘應樺回覆稱，壞賬率視乎整體經濟環境、個別行業的經營情況，以及部份貸款仍處於「還息不還本」或「部分本金還款」期等因素而改變，強調至今壞賬率低於25%的假設壞賬率。

商務及經濟發展局局長丘應樺（資料圖片/蘇煒然攝）

吳傑莊稱有人在獲得貸款後結業借移民「走數」

立法會議員吳傑莊於質詢中提到，有報道稱，有騙徒以虛假文書騙取特惠貸款，更有人在獲得貸款後結業，並借移民「走數」，令特惠貸款淪為心懷不軌人士的「提款機」。

丘應樺表示，計劃設有審批程序，貸款機構以其知識、判斷和盡責的態度，核查企業的申請資格，為防止計劃遭濫用，如懷疑申請涉及違法行為，按證保險公司和貸款機構會拒絕申請，並向執法機構舉報。

他續指，按證保險公司和貸款機構已將多宗懷疑涉及違法行為的個案，轉交執法機構跟進，並會繼續與執法機構緊密溝通合作，防範及適當處理可能涉及違法行為的申請。