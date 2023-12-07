麥玲玲被騙徒利用投資騙案　呼籲市民要小心：我不熟悉股票市場

警方今日(6日)指有騙徒假冒玄學家麥玲玲，開設WhatsApp群組，聲稱可提供投資貼士；短短一周內警方共接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8,000萬元。



麥玲玲接受《香港01》訪問時表示，她早已澄清過不熟悉股票市場，她不會以玄學做任何個別股票的分析，最多只會作大環境的分析，而且她也不會加入任何社交媒體群組。



我哋對真正資本市場、股票市場嘅投資，我哋其實係唔熟悉嘅。有睇過我任何訪問或知道我平時習慣，都知我係好保守投資者，買樓啦、喺股災跌市時間買啲藍籌股或者收租股，我點會走去某啲group度教人買啲乜股票！呢個一定唔係我。 玄學家麥玲玲

騙徒以「麥玲玲」之名加入群組 頭像用麥玲玲相片

警方亦指出一星期內共接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8,000萬元。當中有六成案件涉及加密資產，其他則涉及中港股票。

警方今日在Facebook專頁「守網者」表示，早前發現一個名為「尚高線上俱樂部G18」WhatsApp投資貼士群組，騙徒以玄學家麥玲玲之名，提供龍年運程、風水知識，聲稱有助投資獲利作，並以用戶「麥玲玲」加入了群組，再以「麥玲玲」的相片作頭像，以增加其可信度。群組一直有不少用戶發言，互相亦有對答，不過警方指這些全部也是騙徒同黨，來增加騙局可信性。

有人利用麥玲玲作招徠行騙(Facebook專頁「守網者」圖片)

麥玲玲：不會以玄學分析任何個別股票

玄學家麥玲玲成為了騙案中的主角，她接受訪問時指出，其實早在今年年初已在其他媒體中得知有這類關於股票投資的WhatsApp群組，當中亦有以其他名人的名義行騙，如玄學家蘇民峰、股評家胡孟青等。她表示已向大眾澄清過，不熟悉股票市場，她不會以玄學做任何個別股票的分析，最多只會作大環境的分析，而且她也不會加入任何社交媒體群組。

她表示，知道在內地也有人試過以麥玲玲的名義用算命來行騙，但不論在內地或香港，她都沒有就事件報警。

我哋從來唔會去計一啲個別股票，話你知嗰啲股票升到大約幾多，用玄學去計係唔會嘅。我哋只會去計大約走勢，如個別板塊。 玄學家麥玲玲

指AI盛行更防不勝防 建議有疑問致電中環辦公室查詢真偽

麥玲玲說她「好憎人呃人」，更不會喜歡有人以她的名義行騙，一定會令人誤會，但實在防不勝防，作為名人，加上現時人工智能AI技術盛行，網上很容易下載到她的照片及影片，她呼籲大家對金錢有關的事，或沒有官方認證的事都要小心，以及要作多方面核實，例如可直接致電她在中環的辦公室去查詢真偽。

我係唔會加入任何私人嘅group其實！我有ig，但只係玄學朋友，Facebook又冇特別做。我哋YouTube係有啲片，有啲人會用AI合成去，扮我哋都唔奇。 玄學家麥玲玲

她指現時間中都會有人打電話到中環的辦公室去查詢，今日亦有人致電，職員便會向對方澄清事實真偽；她又認為傳媒廣泛報道，亦能讓更多人會知道這些群組是假冒。

如遇到以下詐騙投資平台或手機App，應避之則吉🔽：

1️⃣ DFCF （假冒同名證券公司）

2️⃣ ftplus

3️⃣ Inchoi

4️⃣ OKX（假冒虛擬資產平台）

5️⃣ 沪聯戶融

6️⃣ 易方達 （假冒同名資管理公司）

7️⃣ 祥瑞寶

8️⃣ 港易聯創

9️⃣ 惠理通

🔟 GLPT

1️⃣1️⃣ Qtsm

1️⃣2️⃣ ZJ-JYS

1️⃣3️⃣ WDZB

1️⃣4️⃣ CNAMC

資料來源：Facebook專頁CyberDefender 守網者