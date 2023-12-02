WhatsApp騙案｜澳門現中獎騙局　向「朋友」交信用卡驗證碼後失財

澳門司法警察局表示，周六（2日）接獲市民舉報，指收到「朋友」的WhatsApp訊息，稱事主於「7-11便利店」抽獎活動中獲獎金2,000元，並要求事主提供信用卡照片及一次性驗證碼，以便將獎金存入事主信用卡。由於對方頭像確為事主朋友，事主不虞有詐照辦，其後手機收到多筆信用卡交易短訊始知被騙，報案求助。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

澳門司法警察局呼籲時刻保持警惕，任何情況下都不要向他人傳送銀行卡資料。（澳門司法警察局網頁）

訛稱事主於「7-11」抽獎中$2000 要求信用卡照片及驗證碼以存入獎金

「中獎真係咁容易？」、「停一停！諗一諗！」澳門司法警察局晚上在警情通告稱，今日接獲市民檢舉，指收到「朋友」的Whatsapp訊息，稱事主於「7-11便利店」舉辦的抽獎活動中獲得獎金2,000元，要求事主提供信用卡照片及一次性驗證碼，以便將獎金存入事主的信用卡內。

騙徒頭像為事主朋友不虞有詐 信用卡錄多宗交易始知受騙

司法警察局由於對方頭像為其朋友，故事主相信並照辦，其後事主手機收到多筆信用卡交易短訊方知被騙。司法警察局稱，騙徒透過手機通訊軟件進行詐騙屢見不鮮，司警局反詐騙協調中心呼籲市民時刻保持警惕，在任何情況下都不要向他人傳送銀行卡資料，尤其是信用卡號碼、安全碼和一次性驗證碼等，而如遇到親友透過網絡或電話索要以上述資料時，應直接致電對方查核事件真偽。

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