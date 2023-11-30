Hounax 騙案｜騙徒手法層出不窮，近年更十分追得上潮流，以新興的加密貨幣為誘餌，設下陷阱令有意投資的新手自投羅網，除了早前的 JPEX 之外，日前又有另一個平台 Hounax 被踢爆為詐騙平台、涉騙款過億，作為一般用戶究竟該如何避險？



新加密貨幣騙案呃過億

虛擬資產投資平台 Hounax，由 2023 年開始上線，雖然未有註明是「香港平台」，但由於其加入了繁體中文介面，初上線時已經以香港用戶為主要對象。

Hounax 的騙局套路與幾年來的投資詐騙相當類似，同樣是出動不同的代表自稱投資專家，透過社交平台如Facebook、WhatsApp等接觸受害人，邀請加入聊天群組並分享股票及虛擬貨幣投資分析，再引誘下載Hounax App 及開通交易帳戶，再投入資金投資。

為獲得信任，受害人帳戶初期會顯示有盈利，實際只是無意義的虛假數字。當資金轉入指定戶口後即被轉走。若要求取回資金，平台以不同藉口拒絕，甚至要求交納20%至80%手續費，即使照做也無法取回款項。最後平台經理消失，受害人被踢出聊天群組。

據香港警方公開的資料，至今已有最少 145 人報案報稱被 Hounax 詐騙，總共涉款超過 1.5 億元。騙徒不斷轉換網址，企圖迴避「防騙視伏器」的警示和警方追查。警方防騙網站守網者自 10 月起，已標記了 32 個與 Hounax 相關的網站，並轉交相關機構進行移除或攔截。

專家教 4 招防被騙

值得留意的是，Hounax 等偽冒平台只要不以官方身份針對香港人進行投資宣傳，其平台存在本身並不犯法，同時控制出金、收取天價手續費等手段，亦可能被列入平台本身的服務條款當中，即使有用戶血本無歸，警方要執法仍然有很大難度，要避免財產被騙，最有效的方法仍然是用戶自己要提高警覺。

而為了讓市民更容易識別到騙徒的網頁，守網者方面就提供了 4 個方法👇👇👇

【1】利用域名搜尋工具

首先可嘗試利用域名搜尋工具(例如 who.is)，輸入懷疑平台的網址並查詢。一般詐騙網站的網址註冊時間甚短，只有數星期，即屬極高風險。

【2】證監會可疑平台名單

用戶可查看證監會網站的可疑虛擬資產平台名單（https://www.sfc.hk/en/alert-list/suspicious-virtual-asset-trading-platforms）。境外平台及應用程式多不受本地監管，投資者易無保障。

在此名單出現的公司，屬於沒有相關許可於香港進行交易的公司，如出意外，要追討就難上加難（圖 SFC）

【3】防騙視伏器

可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機 App 輸入平台資料進行風險評估。然而即使結果顯示無記錄，也不等於百分百安全。

【4】轉數快「高危警示」

轉數快已推出「高危警示」功能。用戶過數時，若收款人資料被標記為高風險，轉帳確認頁面會彈出警示。收到警示時切勿轉賬，以免受騙。