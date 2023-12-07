地契續期｜領使館續期須外交部批准　發展局：被拒續契不設上訴

香港回歸後不少土地面臨需要續期的問題，當局曾表明，不少土地契約會在2025年起陸續到期。發展局今日（7日）向立法會提交文件透露，當局擬就《政府租契續期條例》修例，將賦權政府以刊憲形式，在每批到期地契限期日不少於6年，刊憲宣布是否續期，較半年前所建議的時間多一倍。



發展局發言人又提到，領事機構的房地產，須在外交部駐港特派員公署批准下，才可為地契續期。被問到會否在地契增加國安條款，當局指若有需要會將國家安全，列為考慮是否續期的因素之一。



當局計劃在每批到期地契限期日不少於6年，刊憲宣布是否續期。（資料圖片）

根據發展局提交的立法會文件透露，當局建議把刊登續期公告的時間，由半年前建議的地契到期日前不少於3年，延長至地契到期前不少於6年，強調最新建議是回應早前諮詢所收集到的建議，可以增加確定性。

值得注意的是，草案訂明，領事機構和國際組織代表辦事處在港的辦公用房、館長寓邸和館員住房的房地產，須在地契期滿前至少60天就地契續期，向外交部駐港特派員公署提出申請書面批准，並在得到公署批准下，才可為地契續期，若公署不准續期，土地將被港府收回。

草案亦例明，地政總署署長會在土地註冊處的土地登記冊上，註冊一份通知書，列明有涉及的土地不獲續期。

被問到為何措施已生效逾一年，但發展局在5月提交修例建議時，並無將加入相關條款，發展局發言人坦言，公署今年年中向港府提出，對外國關連實體處理房地產要求，亦適用於續期安排，故當局隨後亦「積極跟進」，「佢7月先正式提出要求，所以就喺5月嘅文件冇出現到，但我都要強調，呢個係現有嘅要求，係舊年6月，佢哋已經開始。」

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發展局發言人強調，有關條款屬於「外交使權，換言之，唔係特區政府嘅自主範圍」，並非由港府進行諮詢，而措施已生效一年，「暫時我哋又聽唔到其他一啲反對嘅聲音。」

當局又強調有關措施是現有要求，公署去年6月要求外國關連實體，不得在不經批准下，獲得或處置物業，有關做法亦適用於地契續期，「喺呢啲咁嘅契約喺得到特區政府到期唔短過6年，我哋話畀佢聽，佢哋可唔可以續之外，佢亦都係要得到公署批准，契約至可以獲續期。」

發言人指，新措施適用範圍相當「聚焦」，現時只有63個領使館，以及8個國際組織受規管，合共涉及不多於10塊土地，以及100張多層大廈的個別單位契約，「多層大廈嘅個別單位，即使個單位不獲續期，都唔會影響其他業主嘅單位。」

被問到若領事館或國際機構不獲續期，會否設上訴機制，發展局發言人則表示，上訴機制僅適用於港府作為地主行使決定，是否為有關土地續期，但並不適用於公署的考慮，「佢嘅考慮同我哋嘅考慮係唔同，佢嘅考慮係一個外交層面嘅考慮，我哋就係作為業主，究竟我應唔應該將個土地續期。」