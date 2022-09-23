登革熱｜過去一周增兩宗外地輸入個案 患者分別曾到尼泊爾和印度
撰文：呂穎姍
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衞生防護中心今（23日）公布登革熱個案最新數字，在9月16日至昨日（22日）期間，共錄得兩宗登革熱外地傳入個案，兩名病人於潛伏期內分別曾到尼泊爾和印度。
截至昨日，今年共錄得11宗外地傳入登革熱個案，故衞生防護中心呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。
全球多地登革熱個案上升，如巴西今年已錄得2,073,007宗，港人常到的泰國亦有19,484宗。衞生防護中心今日公布登革熱個案的最新數字，在9月16日至昨日（22日）期間，衞生防護中心錄得兩宗登革熱外地傳入個案，兩名病人於潛伏期內分別曾到尼泊爾和印度。
今年暫錄得11宗輸入登革熱個案 比去年全年僅兩宗多
截至昨日，今年共錄得11宗外地傳入登革熱個案，較去年共錄得兩宗外地傳入個案多。衞生防護中心呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。
發言人又補充，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。
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