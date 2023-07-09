提防登革熱　血型與「吸蚊」能力真有關係？

踏入夏季，本港蚊蟲滋生開始嚴重，其中本港常見的白紋伊蚊，帶有登革熱病毒，較嚴重患者需入院治療，甚或出現登革出血熱或登革休克綜合症，引發器官衰竭甚至死亡。為何香港多出現登革熱個案，但同樣由蚊傳播的寨卡病毒卻未在香港盛行？某些血型會否特別「吸蚊」，防蚊產品如何選購？下文將一一講解。



撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病專科黃天祐醫生



醫善同行醫學顧問、感染及傳染病專科黃天祐醫生。

登革熱常見於東南亞國家及熱帶地區，近年因氣球暖化，導致登革熱的覆蓋範圍逐漸擴大。登革熱傳播方式主要由白紋伊蚊叮咬人類，將病毒從口鼻分泌物傳入人體，進入血液中感染人的細胞，一般感染潛伏期約4至7天，症狀可能包含發燒、頭痛、肌肉、關節及骨骼疼痛，部份病人會出現皮疹。

有些病人會因為血小板數量下降，出現瘀點，若病情惡化更可能出現登革出血熱和登革休克綜合症。前者導致血液不能正常凝固，從而引發大面積出血和休克；後者會出現嚴重腹痛、持續嘔吐等，嚴重時會導致多器官受損甚至死亡。

登革熱傳播方式主要由白紋伊蚊叮咬人類，將病毒從口鼻分泌物傳入人體，進入血液中感染人的細胞。 （資料圖片）

除了登革熱外，另一常見經蚊子傳播的病毒是寨卡病毒。慶幸香港帶有寨卡病毒的埃及伊蚊在香港並未廣泛繁值，在本地傳播風險相對較低，但 2016 年及 17 年本港曾有零星輸入個案，意味蚊子亦有機會叮咬病人，再將病毒在本土傳播。

對於寨卡病毒和登革熱的區別，寨卡病毒的症狀通常較輕，但有一個明顯特徵是眼睛發紅。此外，雖然寨卡病毒的潛伏期可能比登革熱短一些，因此港人若從非洲、南美洲等亞熱帶地區回港，需留意自己的身體情況。

有研究顯示，更大因素可能是人體的氣味和體溫，例如新陳代謝較快的孕婦和小孩，因為他們排出的二氧化碳量和體溫都較高，可能更容易吸引蚊子。（資料圖片/莊堅毅攝）

另一方面，過往坊間經常有迷思，個別血型會否特別「吸蚊」，但實情有研究顯示，更大因素可能是人體的氣味和體溫，例如新陳代謝較快的孕婦和小孩，因為他們排出的二氧化碳量和體溫都較高，可能更容易吸引蚊子。在一些登革熱盛行的地區，小朋友一旦感染登革熱，之後再被其他血清型的登革熱感染，病情便會特別嚴重，不少個案更出現多器官受損甚至死亡。

因此，歸根究底預防蚊子滋生是十分重要，其中白紋伊蚊的活動範圍和繁殖能力都相對較強，他們能在水中存活數個月，甚至可以透過貨物運輸到其他地方，亦解釋為何登革熱較難杜絕。

對於住在蚊子多的地方或者常在戶外活動的人來說，穿著長袖和長褲可以有效防止蚊子咬傷。另外，使用含有避蚊胺（DEET）的驅蚊液或驅蚊膏是不錯的選擇，但使用者需要注意 DEET 成分的濃度，其中孕婦可以使用含 30% DEET 的驅蚊液，小孩則適用含 10% DEET 的驅蚊液。

家居方面，清理積水一直以來是重要的一環，例如花瓶、露台或車胎等，即使少量的積水也可能成為白紋伊蚊的繁殖場所。疫苗方面，某些國家已經開始使用登革熱疫苗，但香港至今仍未引入，意味我們仍須依賴防蚊行為和環境清潔防止登革熱的傳播。

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