美斯香港｜國際邁亞密訪港刺激球衣銷情　專門店預告最快明日加價

美斯訪港｜美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）落實於2024年2月4日在香港大球場鬥香港隊。消息一出，有球衣專門店負責人表示，今日（8日）上午已賣出4件球衣，以及接獲十多宗查詢，如反應理想最快明日加價200元。



有球衣專門店一早已賣出4件美斯的國際邁亞密主場球衣。（Unisports 球衣專門店@FB）

客人最關注歐洲版抑或亞洲版

在旺角經營10年球衣專門店生意、Unisports 球衣專門店負責人黃先生表示，美斯明年來港獻技的消息傳出後，今早旋即賣出4件美斯球衣，並接獲十多宗查詢，當中以國際邁亞密的主場球衣最受關注。他指，大部分客人關注出售的球衣屬歐洲版，抑或亞洲版，因為擔心購買貨品後碼數不合身。

黃先生指，主場球衣分為球員版及球迷版，暫時售價分別約1,500元及1,000元，齊印字、臂章及廣告。他指，如果銷情理想，最快會於明日加價100元至200元。

美斯或隨國際邁亞密在2月訪港。（Instagram）

球衣專門店：美斯球衣供應不算緊張

他又指，美斯的球衣供應不算緊張，因為國際邁阿密原定上月初訪華，分別到海口及成都友賽中超球隊青島海牛及成都蓉城，但遇上阻滯令賽事最終告吹，內地需求也因此減少。

比賽宣傳海報。（Talter Asia）

至於美斯表演賽的門票會否被搶購一空。黃先生認為，今年香港經濟放緩，加上門票定價頗高，如果只限本地球迷購買的話，有可能未必能掀起搶購潮，不過如果門票公開向國際球迷開售，他相信定必吸引大批內地球迷追捧。