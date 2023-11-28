球王美斯傳2月隨國際邁亞密來香港賀歲　貝鈞奇：成事機會五五波

美斯（Lionel Messi）早前傳出11月隨美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）再到中國，惟一年二度訪華之行最終告吹。不過最新消息指，國際邁亞密或在農曆新年期間來香港友賽，阿根廷球王去不成中國，或來香港獻技。

香港足總會長貝鈞奇回應指，政府希望有大型足球賽事上演，估計成事機會「五五波」。



美斯或隨國際邁亞密農曆新年檔期訪港。（Instagram）

美斯效力的國際邁亞密原定11月訪華，原定今月5日對青島海牛，接着到今月8日對成都蓉城，但一直未獲批文，場地一改再改，至10月底尚未落實，亦未有出售門票詳情。之後多位內地媒體人爆料指「梅西（美斯內地譯名）中國行」告吹，最終賽事果然辦不成。

當時內地記者趙宇在《懶熊體育》撰文，這兩場商業比賽因手續未完成及其他複雜因素影響無法如期舉行；文章透露，主辦單位邁伽體育已向國際邁亞密支付300萬美元訂金，兩場賽事的總出場費為1000萬美元。另一位體育媒體人寒冰在微博慨嘆，以後中國足球商業賽的市場會更困難，「因為商業信譽被毀的渣都不剩」。

美斯在6月隨阿根廷國家隊訪華，令北京全城哄動。（Getty Images）

國際邁亞密2月份的季前熱身賽有檔期，11月訪華行告吹之後，近日盛傳國際邁亞密會在2月農曆新年期間訪港。香港足總會長貝鈞奇回應指，國際邁亞密原定11月訪華，傳聞已收取300萬美元訂金，訪華行不成事之後，不同渠道均有查詢國際邁亞密的友賽是否可能改在香港上演。

他雖指足總「暫時未有消息」，但同時又稱：「政府希望有大型賽事，特別是足球」，估計美斯及國際邁亞密訪港機會目前為「五五波」。

國際邁亞密上月發布訪華的宣傳海報。（國際邁亞密官網）

貝鈞奇表示，由於國際邁亞密訪華主辦商已向對方付出巨額訂金，因此無論如何也希望「搞一啲嘢」，將友賽改在香港上演是其中一個解決辦法，當中仍涉及相關持份者進一步商討。

「大家都係想睇美斯啫」，他指出，如果成事的話，未必會再請另一支外隊，國際邁亞密的對手很大機會是港聯或香港明星隊，屆時港超聯賽程或要「讓一讓路」。香港已經很多年沒有頂級外隊訪港，他認為搞一場大型足球賽事絕對是好事，尤其夏季上演的英超挑戰盃已7、8年未在港舉行，加上外隊戲金愈來愈高，成事機會愈來愈渺茫，「以前皇馬來香港都不用300萬美金，現在至少500萬美金。」

美斯剛贏得生涯第8座金球獎，前無古人。（Getty Images）

美斯2014年已曾隨阿根廷訪港，與港足進行友誼賽，慶賀足總成立百周年，美斯後備上陣下阿根廷7：0大勝。貝鈞奇憶述主辦這場比賽令他們「蝕到入肉」，他也有份出錢補貼。

國際邁亞密最終能否訪港，或視乎能否找到贊助商支持。主辦商已付出300萬美元訂金，貝鈞奇指餘額遠超300萬美元，內地媒體早前指出國際邁亞密戲金高達1000萬美元，換言之主辦商很可能要尋找700萬美元資金，才有望成事。

美斯即使已經來過香港，他去年帶領阿根廷贏得世界盃後，受歡迎程度更勝從前，今年6月他隨阿根廷訪華，在中國刮起一股熱潮，球迷極度熱情，多次場面失控。