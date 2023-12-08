4男1女欲劫身懷巨額現金過關客　遭警方Hit Team截獲　囚6至9年

4男1女涉嫌策劃搶劫一對身懷現金168萬美元(約1310萬港元)的過關客，4男架車並持械埋伏，女同黨則負責監視目標人物及報告位置，惟他們在行劫前被警方的「Hit Team」的探員制止，其中一名男子曾用電槍與警員對峙，最終全被捕。4男早前承認串謀搶劫及持械等罪，女同黨則經審訊後被裁定罪成。案件今（8日）在高等法院判刑，法官指本案經周詳計劃，被告各有分工，若非警員及時制止，兩事主必然被劫，判4名認罪的男被告監禁6至7年，不認罪女被告則入獄9年。



被告依次是：洪鈞裕（32歲）、蘇家禧（28歲）、梁子聰（27歲）、蘇木建（29歲）及賴惠珍（女，54歲），同被控串謀搶劫，指他們於2019年7月3日，在落馬洲新田交匯處串謀搶劫一對男女168萬美元。賴惠珍不認罪，經審訊後被定罪成；餘下4男被告在審訊前認罪，蘇木建及梁子聰另分別承認使用和藏有槍械罪。

4男1女被告在高等法院就企圖搶劫罪囚6至9年。

女被告負責通風報信角色關鍵

法官判刑時指，本案涉及周詳計劃，被告各有分工，行劫前兩周曾有頻繁電話來往，雖然賴稱她與同案4名被告角色不同，但法官認為她在案中負責通風報信，角色十分關鍵。劫匪車內藏有大量武器，包括電槍、牛肉刀等，另有易燃物品可供銷毀車輛。倘若警方未有及時阻止，過關客身上巨款必然被劫。上述情況均屬加刑因素。

女被告不認罪無減刑因素囚9年

法官把串謀搶劫罪量刑起點定在9年監禁，洪鈞裕和蘇家禧認罪，減刑至6年。梁子聰另曾用電槍指向警員，判囚7年；蘇木建則選擇棄槍逃走，判囚6年9個月。賴惠珍不認罪受審，沒有額外減刑因素，判即時監禁9年。

女被告在離境大堂徘徊

案情指，2019年7月3日清晨約6時，一對男女（下稱：過關客）於落馬洲新田口岸過關，其時攜同逾168萬美元。其間女被告在離境大堂徘徊，隨後走到的士站打電話，通話中提及「綠的KF716」、「一男一女」及「白色環保袋載住啲錢」。過關客其後登上該車牌綠色的士。警員上前截查兩人時發現他們的背包和環保袋內藏巨款，女被告其後被捕。

4男被告被截時全部戴面罩

隨後，警方的「Hit Team」的探員在新田交匯處截停一輛可疑私家車，但該私家車開車撞向兩輛警車。私家車上4名戴面罩、手套等的男被告嘗試逃走，但最終均被制服，期間梁子聰曾用電槍指向警員，警員需擎槍制止；蘇木建則棄槍逃走。警員其後在車上搜出牛肉刀、電槍及錘子等武器，另發現賴曾於案發前兩周與另外4被告曾有頻繁通話紀錄。

案件編號：HCCC 310-311/2020