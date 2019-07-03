【Hit Team狙擊】案發重組　女賊跨境跟蹤　貨車截賊車　拔槍擒人

清晨六時許，兩名找換店職員帶著168萬元美過關，遭女賊跨境跟蹤；另一批持開山刀、電槍的賊匪在北區準備行劫。正當賊人準備落手，早在附近埋伏的警方刑事情報科Hit Team成員，立即採取行動，以貨車及貨Van包抄截停賊車。車上賊人圖以電槍反抗，探員拔槍擒人。其中一賊落車橫跨六條行車線熟逃走，最後被擒。

落馬洲邊境口岸：女劫匪過關跟蹤 找換店職員回港

落馬洲邊境口岸發生企圖行劫案，兩名找換店職員於落馬洲過關回港。兩名事主身上帶有168元萬美金（約1310萬元港幣），之後坐的士回尖沙嘴找換店。（資料圖片）

周三（3日）落馬洲邊境口岸發生企圖行劫案，兩名找換店職員於落馬洲過關回港。兩名事主身上帶有168元萬美金（約1310萬元港幣）。之後坐的士回尖沙咀的找換店。其間有一名50歲女子跟蹤兩名事主，據悉，她由內地尾隨對方到香港。女疑犯待兩名事主上的士後，即通知同黨事主去向，跟蹤「任務」完成，女疑犯經由落馬洲關口回內地，於離境大堂被探員拘捕。

新田公路迴旋處：Hit team探員包抄截停賊車

追至新田公路迴旋處對開，探員車輛左右包抄截車，劫匪亦棄車逃亡，四名男子當場被捕。（蔡正邦攝）

兩名找換店職員登上的士，準備返回尖沙嘴找換店。此時，載有四名男疑犯的私家車於新田公路對開迴旋處，不斷兜圈及視察，待事主坐的士到場。在附近埋伏的刑事情報科「Hit team」探員上前追截，其間Hit team人員的輕型貨車及私家車，左右包抄截停賊車。

往古洞方向公路：疑犯跳車逃跑被捕

另外一名男疑犯借機跳車逃跑，跨越六條行車線，向古洞方向逃跑。（蔡正邦攝）

探員即時上前拘捕，車上四名男疑犯作出反抗，一名男疑犯企圖以電槍襲擊探員，探員立即拔槍警告，於沒有開槍情況下，將車上車名疑犯制服。另外一名男疑犯借機跳車逃跑，跳下小山坡、橫越六條行車線，向古洞方向逃跑。疑犯逃走時跌出一枝電槍，他最後於數百米外被警員截停。

沙嶺對開位置：疑企圖行劫後燒車

警方在場檢獲一個鎚仔、兩枝電槍及三把開山刀。相信涉事賊車並不是失車。（蔡正邦攝）

警方經初步調查，相信涉事賊車並不是失車，探員於沙嶺對開位置發現有易燃物品，不排除疑犯犯案後，企圖到上址燒車。該四男名疑犯年約23歲至28歲，連同被捕的50歲女子，五人均有黑社會背景。案件仍在調查中，警方在場檢獲一個鎚仔、兩枝電槍及三把開山刀。事後，疑犯被鎖上手銬及黑布蒙頭，之後帶上警車調查，他們的罪名為企圖行劫、企圖嚴重傷人、無牌藏有槍械及攻擊性武器，以及危險駕駛。事件中，男女事主並沒有財物損失，案件交由新界北總區重案組跟進。