TVB《獎門人》主持屢提網購平台產品　通訊局裁直接推銷發勸諭

通訊局今日（8日）公布，接獲投訴指無綫電視節目《嘩鬼無敵獎門人》中多次出現一個網購平台資訊，主持人亦多次提及平台內容。通訊局經調查後認為，主持直接而明顯地鼓勵觀眾使用相關平台產品，裁定違反《電視廣告守則》，發出一項勸諭。



10月30日無綫節目《嘩鬼無敵獎門人》。（資料圖片）

通訊局接獲兩名市民投訴，指去年10月30日無綫節目《嘩鬼無敵獎門人》，不斷提到一個網上購物平台並顯示其名稱，屬不可接受，而且參賽者把雞蛋擲向對手的安全帽遊戲涉及暴力。

調查指出，節目在當晚8時30分播出，有作出「家長指引」類別，以及「以下節目含有間接宣傳」的聲明，並在片尾提及產品贊助商；節目場景亦多次見到網購平台名稱，主持也多次提出。

遭投訴掟雞蛋涉暴力 通訊局：不涉血腥或毛骨悚然鏡頭

通訊局認為，無綫已遵守了「識別規定」，儘管節目曾以近鏡拍攝網購平台的名稱/標識，但並非頻密或持續地出現，「表達手法自然及不突兀」。然而，主持多次提及相關內容，直接而明顯地鼓勵觀眾使用購物平台購買產品，不符合「不得直接推銷或建議使用的規定」，違反《電視廣告守則》第9章第2A(a)段的規定，向無綫作出勸諭。

另外，無綫表示，遊戲中使用容易破碎的雞蛋，對參賽者的傷害極為輕微。通訊局指出，當中沒有任何血腥或令人毛骨悚然的暴力鏡頭，應不會被視為暴力，或不可接受在一個並非以兒童為對象並已列為「家長指引」類別的節目內播放。