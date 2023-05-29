有線電視6.1告別　通訊局批奇妙電視同日終止微波多點傳輸系統

隨着有線電視的本地收費電視節目服務牌照將於6月1日終止，奇妙電視向通訊局提出申請，終止使用微波多點傳輸系統作為其免費電視服務的傳送模式。通訊局今（29日）表示，知悉奇妙電視的免費電視服務由2022年9月起已透過無線電頻譜覆蓋香港不少於99%的人口，故批准奇妙電視的申請，由6月1日起終止使用微波多點傳輸系統作為其免費電視服務的傳送模式。



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奇妙電視於去年2月獲通訊局批准，除固定網絡外，奇妙電視亦可使用無線電頻譜作為其免費電視服務的傳送模式。隨着有線電視的本地收費電視節目服務牌照將於6月1日終止，奇妙電視向通訊局提出申請，終止使用微波多點傳輸系統作為其免費電視服務的傳送模式，並繼續以無線電頻譜及混合光纖同軸電纜網絡傳送其免費電視服務。

通訊局表示，考慮到奇妙電視的免費電視服務由去年9月起已透過無線電頻譜覆蓋香港不少於99%的人口，覆蓋率與其他以無線電頻譜傳送免費電視服務的持牌機構的情況相若；加上現時透過有線電視的微波多點傳輸系統接收奇妙電視的免費電視訊號的用戶，絕大部分用戶已能夠透過無線電頻譜接收奇妙電視的免費電視訊號，故批准奇妙電視的申請，由6月1日起終止使用微波多點傳輸系統作為其免費電視服務的傳送模式。