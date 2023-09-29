《鏗鏘集》721專題遭投訴　通訊局裁定理據不足

香港電台《鏗鏘集》2020年7月播出的《7.21誰主真相》專題節目，早前被8名公眾人士投訴，包括指內容有欠持平、有欠專業、抹黑和破壞警方聲譽；以及嘗試藉網上申請找出片段中出現的車輛車主，涉嫌違反准許使用該等資料的目的，且引導觀眾以為該些虛假聲明是可以接受等。通訊事務管理局9月28日公布調查結果，認為投訴理據不足， 決定毋須向港台採取進一步行動。



通訊局認為，該節目採用調查手法報道，播放蒐集自不同來源的錄影片段和相關人士訪問；已嘗試找出該事件的細節，比較有關的閉路電視和網上片段，以及追查片段中被識別的白衣人的身份。由於未能找到部份人士或訪問被拒，記者與其他被指相關人士交談；節目提供受訪者適當機會回應。整體而言，節目向觀眾呈現該事件的主要對立意見，觀眾應可據此自行判斷，沒有足夠理據認為該節目違反有關持平的相關條文。

至於節目被指抹黑和破壞警方聲譽，通訊局稱節目引述了監警會專題報告的部份內容，提到警方拘捕一些與該事件有關的人士。節目亦嘗試向警方查證被指是便衣警務人員的身份，並交代警方的回應。沒有足夠證據顯示，節目對警方不公平或影響警方聲譽。

至於節目內的網上申請被指違反准許使用該等資料的目的，通訊局指考慮到相關事實包括終審法院的裁決，節目沒有任何構成違反有關展示罪行的相關條文的材料。

至於其他投訴，並不屬於通訊局的管轄範圍。