心迎《年少日記》放映會喚關注學童精神健康　保安局長鄧炳強出席

電影《年少日記》以一封少年遺書開始探討家庭生活、抑鬱和學生自殺等問題。Shining Child & Family 心迎兒童與家庭發展及評估中心今日（9日）舉辦「心迎《年少日記》放映會」，希望藉放映會喚起各界對本港學童壓力及精神狀況關注，保安局局長鄧炳強亦有出席。心迎首席營運官鄧明儀表示，今年有逾30名學童輕生，令人心痛，希望今次活動可以召集各方人士分享同討論議題。



「香港01眾樂基金」為今次活動受惠機構，將邀請專科醫生、註冊臨床心理學家進入校園，舉辦心理健康教育活動，扶助孩子和家長認識情緒，讓他們重拾快樂童年。「香港01眾樂基金」董事、《香港01》行政總裁蘇曉婷致辭時表示，「香港01眾樂基金」近年十分關注精神健康，特別是青少年的精神健康及正向教育，希望今次活動透過電影及專家分享讓社會關注議題。



本港接連發生多宗學童自殺個案，引起社會關注。心迎兒童與家庭發展及評估中心今舉辦「心迎《年少日記》放映會」，藉近年學童自殺問題探討來自原生家庭的傷痛，促使社會各界加強對兒童及青少年心理健康的支援。保安局局長鄧炳強亦有出席。

心迎首席營運官鄧明儀：學童自殺數字令人心痛

心迎首席營運官鄧明儀表示，今年逾有30多人死亡，數字令人心痛。她提到，有不少學童都沒有留下遺書，情況與電影主角相似，「覺得自己只係普通人，無人關心，無人聆聽，再講都係無用」，希望今次活動可以召集各方人士分享同討論議題。

「非一般校長爸爸」、佛教筏可紀念中學惲福龍亦指，每一條生命都很重要，認為近年的學童自殺情況已不是單一的問題，而是整個社會出了問題。心迎醫務總監精神科專科醫生鄧萬蒙表示，學童自殺情況十分沉重，近日自己也看到不少此類的個案，曾見到有些小朋友個案眼神充滿無助，甚至有出現傷害自己情況，促社會加以關注。

註冊臨床心理學家楊名殷則提到自己有接觸過一些過案，學童的態度往往十分敏感，故要舒緩其情緒，最重要是讓他相信自己是真心有誠意想去幫忙，形容電影中的老師即使手持著一封沒有署名的遺書，仍然努力找尋其學生，就是一個模範答案。

香港01眾樂基金董事蘇曉婷（左）致辭時表示，基金一直都關注青年發展，而近年亦十分關注精神健康，特別是青少年的精神健康及正向教育；圖右為《香港01》首席媒體戰略官馮德雄。（盧翊銘攝）

「香港01眾樂基金」邀醫生、心理學家進入校園 辦心理健康教育活動

「香港01眾樂基金」為今次活動的受惠機構，以邀請專科醫生、註冊臨床心理學家進入校園，舉辦心理健康教育活動。「香港01眾樂基金」董事、《香港01》行政總裁蘇曉婷致辭時表示，多謝心迎兒童與家庭發展及評估中心及匡喬醫療集團選擇香港01眾樂基金為受惠機構。

「香港01眾樂基金」董事蘇曉婷：基金一直關注青年發展

她亦提到，基金一直都關注青年發展，而近年亦十分關注精神健康，特別是青少年的精神健康及正向教育，如過去暑假在商場入面舉辦活動，希望喚起社會關注學童精神健康問題。她表示，今次活動十分有意義，希望可以透過電影及專家分享讓社會關注議題。