學者料三層應急機制作用有限　醫生倡增體育課時助學童身心健康

政府昨起至明年1月在全港中學推出校本「三層應急機制」，冀及早識別和支援自殺風險高的學生。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今（2日）表示，相關機制成效有限，因疫情下師生和朋輩之間關係變得疏離，或難以識別到需要支援的學生。他又呼籲，應在源頭改善學童自殺問題，如減少操練及功課量。



身兼精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強則認為，疫情數年以來，香港學童體適能急速惡化，對身心健康都有影響。他建議增加體育課時，讓學生建立更好的朋輩關係，而家長亦應多與子女在陽光下活動。



政府昨起至明年1月在全港中學推出校本「三層應急機制」，冀及早識別和支援自殺風險高的學生。(photo-ac)

老師工作量多 疫後師生關係尚重建 難識別高風險學生

近月連接有學生輕生，醫務衞生局、教育局和社會福利署跨部門合作，昨日（1日）起至明年1月在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，及早識別和支援有高風險的學生。不過，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今（2日）在商台節目表示，現時機制依賴學校去識別，惟現時老師的工作量已很多，加上疫情後師生和朋輩之間關係變得疏離，認為或難以識別到需要支援的學生。

他同意，應為老師提供適當訓練，以更了解解精神健康議題，不過，他強調，應在源頭改善學童自殺問題，比喻「𠵱加廚師成地都係水，大家都好忙整乾淨個地下，但大家唔記得熄水喉」，認為應減少操練及功課量。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝。（資料圖片／林靄怡攝）

呼籲家長關心子女各方面 非只重視學業

他提到，見過有小三的學生發白日夢時，亦會說自己仍未做完功課，認為學校不應以操練成績為本，並指表現較優秀的學生往往非依賴操練，而是懂得自己去學習，「We teach less,they learn more（我們教得較少，他們學得更多）」。他亦指，部分學童自殺是一時衝動，認為有時家長只關心子女學業，但子女是想有全面關心，要讓學童感受到「你哋未被忘記、你嘅聲音會被聆聽到。」

身兼精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強同樣表示，疫情影響師生關係，認為復課後應騰出空間助師生重建關係。他解釋，疫情下社交距離措施嚴格，學生長時間在家學習，缺乏老師及朋友的支援，令學校的保護作用大減。

身兼精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強。（資料圖片／黃文軒攝）

稱內地學校已減少補課設早操 倡增本地體育課時

他又指，疫情數年以來，由學校體適能獎勵計劃可以看到，學童的表現急速惡化，對身心健康都有影響。他表示，國內近年已經調整課堂安排，減少補課和設早操等，惟香港則仍有很大進步空間，建議增加學校體育課時，以平衡上課和活動時間，讓學生建立更好的朋輩關係，家長亦應多與子女在陽光下活動。

他強調，學生每一日都會學習到新的知識，人生漫漫長路，不需要太追趕學業成績，中小學應強調讓學生開心健康成長，才是對小朋友發展最好。