今日必看8分鐘｜大埔妻疑弑夫後騙警 ｜灣仔區選5爭2選情激烈

大埔謀殺｜姪兒回港尋失聯叔父 揭被殺倒斃屋內 警拘死者52歲妻

大埔寨乪村發生謀殺案，62歲男子在鐵皮屋內跌倒時，疑遭人用床板架和床褥壓住，再用被鋪焗死，警方拘捕其52歲妻子。死者同村兄弟稱，死者夫婦不時爭執，甚至驚動警方到來排解，但印象中阿嫂（疑兇）性格隨和，反而死者不時飲酒致語無倫次，舉止粗暴。

旺角道兩車相撞 女子被困車底 一司機同受傷

今日（10日）上午10時32分，一輛客貨車和一輛貨車在旺角晏架街與塘尾道交界相撞，一名11歲女童被困車底，大批消防員到場拯救。女傷者獲救時神智清醒，手腳擦傷，被送往伊利沙伯醫院治理；事件中客貨車司機亦因頸部輕傷，送廣華醫院治理。

大帽山荃錦公路電單車失事越線撼九巴 鐵騎士插入車底傷重身亡

荃錦公路發生奪命車禍。今日（10日）上午11時半，一輛單層九巴51號線與一輛電單車在荃錦公路往八鄉方向相撞，年約60歲的電單車男司機被捲入車底，重創昏迷，現場留下血迹。救援人員到場將他救出，送往仁濟醫院搶救，但告不治。警方及巴士公司正展開調查。

將軍澳的士紅燈開車直撞警鐵騎 司機向交通警敬禮致歉

將軍澳發生的士撞警察電單車事故。今日（9日）下午4時48分，將軍澳唐明街及寶康路交界的行車燈位，一輛的士等候交通燈轉號期間，在紅燈情況下突然開車，直撞前方一輛警察電單車，電單車翻側時交通警幸無受傷。

網上流傳一段拍下事發情況的車cam影片，可見當時交通燈號是紅色，的士前方的警察電單車亦停定等候轉燈，但的士突然開車向前駛，直接撞向警察鐵騎，鐵騎被推前翻側橫亘馬路，交通警幸仍能維持平衡未有跌倒，隨即上前了解情況。從影片可見，由的士撞倒警察鐵騎後，燈號在大約10秒才轉綠燈，而交通警似向的士問責，又向在旁相信目擊事件的另一名司機查問，而的士司則立即下車，向交通警做出「敬禮」手勢道歉，事件中幸無人受傷。

大埔香港教育大學鄰近貨倉大火 烈焰濃煙沖天傳多次爆炸聲

大埔香港教育大學附近一個地盤今日（9日）下午發生火警。警方於傍晚近5時半接報，指位於教育大學附近的洞梓山路的一個貨倉起火，據報現場曾傳出最少3次爆炸聲，消防到場後出動一隊煙帽隊和開動一條喉灌救，約一小時後將火救熄，現場無人受傷，亦毋須疏散。《香港01》收到讀者提供的影片，顯示起火貨倉火勢猛烈，附近一帶被烈焰包圍，大量濃煙湧出直沖半空，遠至大埔市區亦能看到。

區議會選舉 灣仔選情烈 宋芝齡愛犬撐場 自由黨籲愛狗人士支持

今日（10日）區議會換屆選舉，將由44個區議會地方選區出88名區議會地方選區議員，選區經新劃分後，灣仔有1個區議會地方選區，即各有2個直選議席。該區有5名候選人爭兩席，當中有些人實力相當，是今次焦點選區。

區議會選舉 曾國衞巡視鄰近邊境投票站 指人流多 氣氛非常熱鬧

【區議會選舉／區議會選舉2023／區議會選舉候選人／區議會選舉票站】區議會選舉今日（10日）舉行，地區直選投票時間為上午8時半至晚上10時半，而地區委員會界別互選則由早上8時半至下午2時半。政制及事務局局長曾國衞今早近11時巡視「鄰近邊境投票站」，指由於處於投票高峰時段，票站人流比較多，形容氣氛非常熱鬧，不過情況仍然暢順及秩序良好。

區議會選舉 長者中心設復康巴士送長者投票 孫玉菡：須保持中立

今日（10日）為區選投票日，及福利局為方便長者中心投票，邀請全港所有長者中心在區選當日安排人手以及交通，接送長者到投票站投票，社署會向每間參與的長者中心提供一筆過2萬元資助。

樂善堂尹立強敬老鄰舍中心安排了兩架復康巴士，一架復康的士，以及義工上門接送有需要長者到票站。中心指，早上暫時有81名長者需要相關服務。勞工及福利局局長孫玉菡上午到場巡視，超過190間長者中心參加計劃，他指，已發出指引給予中心要保持中立，不可影響長者投票意向。