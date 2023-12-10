大埔謀殺｜同村兄弟指夫婦爭執屢驚動警方 難信隨和阿嫂動殺機

大埔寨乪村發生謀殺案，62歲男子在鐵皮屋內跌倒時，疑遭人用床板架和床褥壓死，警方拘捕其52歲妻子。死者同村兄弟稱，死者夫婦不時爭執，甚至驚動警方到來排解，但印象中阿嫂（疑兇）性格隨和，反而死者不時飲酒致語無倫次，舉止粗暴。



與死者份屬同宗的鍾先生稱，現任阿嫂是死者第三任妻子，他之前兩位妻子「有中國人有鬼婆」，分別誕下一女，其中一名女兒已經出嫁。據知，居英期間他曾經開餐館和打工，其後因為父親離世，留有多幢物業而回流。死者最少有兩幢三層高村屋，早年已經將其中一幢的兩層賣出，其餘都用作收租，衣食無憂，一家三口卻住在鐵皮屋。

親友在場致祭。（黃學潤攝）

對於阿嫂涉嫌謀殺親夫被捕，他直言不敢相信，說：「佢兩公婆相處咗咁耐，仔都十幾歲…但我分析無可能，兩公婆打打鬧鬧梗有，有時（死者）飲咗酒， 粗暴都有嘅。佢飲左酒，會語無倫次。大家兄弟，費事得失啦！」他指死者酒量不淺「飲成支，餐餐兩點幾飲成支，威士忌嗰啲」。

該名同村兄弟又稱，阿嫂曾經在大埔一間賣窩貼的食店打工，退休多時，感覺她性格隨和「對我哋無嘢，整嘢畀我哋食，對人哋唔知」，認為她並非惡婦「應該唔係，可能飲酒搞到佢咁，有咩發洩出嚟，我都唔相信（殺夫）」。他最後一次見死者是一星期前，兩日前則曾見過阿嫂，雙方閒話家常，不察有異樣，直至昨晚大批警員到來，阿嫂被黑布蒙頭帶走，始知發生命案。

另外，死者兒子（13歲）在契媽陪同我到兇案現場，但他們都默言不語，只是向在場警員提供資料，並在場致祭。

案發於昨晚11時半，25歲男子到寨乪村一村屋尋找六旬叔父，嬸母卻拒絕開門，他感到可疑，於是報案。警方到場證實叔父當場死亡，經調查後拘捕死者妻子。

消息稱，報案的姪兒在外國生活，一直和姓鍾叔父（死者）保持聯絡，惟近期對方失聯，昨晚回港後特意上門找尋，但阿嬸不願意開門，雙方發生爭執。其間姪兒留意到鐵皮屋被抹得非常乾淨，與死者平日習慣不符，覺得有可疑，決定報警，結果警員入屋揭發命案。

警方經調查後稱，昨晚11時31分接獲一名男子報案，指他在寨乪村一村屋嘗試探望其62歲男親屬時，該名男親屬的52歲姓羅妻子拒絕開門。人員到場發現該名62歲男子昏迷倒臥屋內，現場被證實死亡。初步調查顯示，該名女子早前懷疑在死者調整床架期間跌倒時，以床板架和床褥壓向死者。她涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。

警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。大埔警區重案組正調查案件，任何人如目擊案件或有資料提供，可致電3661 36627與調查人員聯絡。

死者姪兒（右）在場協助警員調查。（陳永武攝）

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村民稱死者在村內有一幢三層高村屋。（陳永武攝）

仵工移走遺體。（陳永武攝）