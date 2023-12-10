區議會選舉｜長者中心設復康巴士送長者投票　孫玉菡：須保持中立

勞工及福利局為方便長者中心投票，邀請全港所有長者中心在區選當日安排人手以及交通，接送長者到投票站投票，社署會向每間參與的長者中心提供一筆過2萬元資助。



今日（10日）為區選投票日，樂善堂尹立強敬老鄰舍中心安排了2架復康巴士，1架復康的士，以及義工上門接送有需要長者到票站，中心指，暫時有81名長者需要相關服務。勞工及福利局局長孫玉菡上午到場巡視，超過190間長者中心參加計劃，他指，已發出指引給予中心要保持中立，不可影響長者投票意向。



+ 12

為便利長者中心在區選當日投票 ，社署向超過190間長者中心提供一筆過2萬元資助，以安排交通以及人手接送長者到投票中心。樂善堂尹立強敬老鄰舍中心表示，今日安排了2架復康巴士以及1架復康的士分四次到中心接送長者，除此之外，亦有義工上門接送有需要長者到票站，以及提供照顧服務，讓照顧者外出投票。中心指，暫時有81名長者需要相關服務。

勞工及福利局局長孫玉菡上午到達樂善堂尹立強敬老鄰舍中心陪同數十名長者到荃灣潮洲公學的投票站投票。中心義工在長者出發前先檢查有否攜帶身份證，其後陪同他們上車。第一輪接送服務共18位長者到該票站，他們自己進入票站，義工在門外等候，投票後復康巴士再送他們回中心。

參與服務的林婆婆表示，以往每年都會投票，對今年有相關措施感到滿意。她又指，以前沒有接送服務只能自己去票站，「孫生見到我哋老人家就等我哋方便下。」

80多歲的李婆婆同樣表示對措施感滿意，「我哋啲長者方便。」

孫玉菡表示，超過190間長者中心參加計劃，他指，已發出指引給予中心要保持中立，不可影響長者投票意向。他又提到，2萬元資助是一次性撥款，若長者中心沒有用完2萬元，需撥落該中心的一次性撥款中，再用到相類似服務中。