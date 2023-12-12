2023倒數｜除夕煙花料歷時12分鐘史上最長　3港島地標有許願流星

2023倒數｜除夕將至，旅發局今日（12日）表示將舉行歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024年。屆時將有五艘躉船同時發放的煙花並以四季為調，至午夜時分將響起融合電子音樂的奏鳴曲，展現中西文化的交融，另外，當晚有3座港島地標建築樓頂，將發放四色「許願流星」煙火。



踏入元旦，會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示 「2024」，為除夕煙花音樂匯演揭幕。（模擬圖片）（香港旅遊發展局提供）

煙花橫跨中環至銅鑼灣

香港旅遊發展局今日（12日）表示，將為市民旅客帶來歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，舉辦史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。

當局指，維多利亞港將化身舞台展示以「新年新傳奇」為題的璀璨除夕煙花音樂匯演。綻放的煙花將橫跨中環至銅鑼灣一帶，整個闊度達1,300米，並長約12分鐘，為歷來最大規模除夕煙花匯演。

煙花以四季為調 午夜響奏鳴曲融合電子音樂

當局透露，5艘躉船同時發放的煙花以四季為調，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始，而香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜時，全新創作編排的奏鳴曲將會揚起，為匯演拉開序幕。奏鳴曲融合了電子音樂、西方古典音樂和中國樂器等豐富元素，展現香港中西文化交融的特色。

旅發局今日（12日）表示將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。（香港旅遊發展局提供）

三座香港島地標放四色「許願流星」煙火

除了煙花外，旅發局表示三座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚11點後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足。

除夕煙花音樂匯演將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。旅發局將同步透過衛星向全球轉播維港景致及匯演內容。