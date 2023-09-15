夜繽紛．國慶煙花｜彩色繡球首現維港上空　即睇10.1煙花匯演亮點

國慶煙花匯演2023｜國慶煙花相隔五年下月1日晚上9時再現維港上空，今次匯演歷時23分鐘，合共發放31,888枚煙花，將展現多個特色煙花圖案，包括打頭陣的第一幕「心心『雙』印」圖案、第二幕的「洋紫荊」及第六幕的「紅色五角星」。其中，第五幕出現的彩色繡球煙花為首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型。



歷時23分鐘 合共發放31,888枚煙花

國慶煙花匯演將於10月1日晚上9時舉行，由文化體育及旅遊局統籌，並由香港電訊及富衛人壽保險聯合贊助。今次煙花匯演主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意在國慶日透過煙花匯演，祝福百業興旺，與市民一起創建更美好的未來。匯演歷時23分鐘，由3艘躉船及6艘小浮船在9個發放點，合共發放31,888枚煙花。活動整體預算約為港幣 1,800 萬元。

匯演共分8幕

匯演共分為8幕，第一幕為「心心『雙』印」圖案，配上花語代表生命和期待的牡丹花。第二幕的「洋紫荊」執業配合快樂笑臉共同在空中綻放。適逢杭州亞運會舉行，第三幕使用「紅色閃爍」煙花，寓意運動員在比賽場上為目標努力，閃閃發光。

▼2018年10月1日國慶煙花▼



壓軸展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案 象徵國家繁榮昌盛

第四幕則為色彩斑斕的環形煙花；第五幕出現的彩色繡球煙花，為首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型；第六幕則會展示「紅色五角星」。第七幕為「遊星煙花」，象徵香港千變萬化、活力十足、潛能無限。壓軸第八幕由黃河協奏曲揭開，展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案，以花團錦簇的景緻象徵國家繁榮昌盛。