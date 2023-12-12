東江水加價2.39%　基本水價升穿$51億　續沿用「統包扣減」

粵港東江水協議將於本月底屆滿，發展局今日（12日）向立法會提供文件指，將繼續沿用「統包扣減」方式和扣減機制，將現行協議延長至2029年，但基於人民幣兌港幣匯率，以及粵港兩地有關物價指數的按年平均增幅，相應將基本水價按年加價2.39%，故在新協議下，未來三年（即2024至2026年）的每年基本水價將升穿51億元。

翻查資料，現行協議涵蓋過去三年的按年增幅為1.33%。至於東江水加價，會否導致水務署徵收的水費相應加價？《香港01》已就此向發展局查詢，正待回覆。



發展局表示，未來三年基本水價按年加價2.39%。（資料圖片）

東江水加價 人民幣匯率成影響因素

文件表示，過去三年（即2020至2022年），人民幣兌港幣匯率的平均按年增加0.83%，而同期粵港兩地有關物價指數的平均按年增幅則約為1.56%，故兩者合共增幅為2.4%；另外，粵方安排東江水供水的營運成本同期亦有所增加。

文件指，港府和粵方多輪磋商後，協定未來三擬議每年基本水價增幅為2.39%，而2024至2026年的每年基本水價分別為51.3624億元、52.59億元，以及53.8469億元，並強調有關增幅並無計及營運成本的增加，亦較匯率和物價指數2.4%增幅低，認為基本水價的增幅合理。

文件又指，根據現行協議，前年所節省東江水的扣減單位價格為每立方米0.3元（或每百萬立方米30萬元），當局參考2022至2023年的每年基本水價增幅1.33%，今年所節省東江水的扣減單位價格為每立方米0.308元。

當局指，根據2024至2026年的每年基本水價增幅2.39%調整後，2024至2026年所節省東江水的單位價格分別為每立方米0.315元、0.323元，以及0.331元。

翻查資料，發展局在2020年底，就上一份東江水協議商討基本水價時，當時提到人民幣與港幣兌匯率的變動按年減0.95%，而兩地物價指數平均按年增幅則為2.31%，故兩地在磋商後，將2021至2023年每年基本水價平均增幅定於1.33%。

另外，文件又提到，東江水年均供水量會維持在不少於7億立方米，但若2024至2026年內，任何一年的供水量需要，超出預先協定的8.2億立方米上限，超出的水量將根據與現行協議相同的安排處理，即雙方可商討把供水量提升至11億立方米。