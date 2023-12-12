運輸藍圖｜東九龍線、啟德捷運至少等多10年　張欣宇：有無搞錯？

政府近年研究「雲巴」、「智軌」等智慧綠色集體體系統，過往多個政黨提倡相關技術時都提到，其建造時間更短，成本亦較重鐵低。運輸及物流局今日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，當中透露到東九龍線以及啟德捷運等兩個採用智慧綠色集體體系統的交通基建，都擬於2034年至2038年才落成，即仍需十年或以上時間。

對於兩個項目需至少十年才落成，立法會議員張欣宇直言：「有無搞錯啊？」他批評時間並不合理，本身有關技術並非重鐵可以更快，又毋須興建隧道，「起條天橋都10年」，認為當局需研究加快工程進度。



到東九龍線以及啟德捷運。（《香港主要運輸基建發展藍圖》圖片）

十年前提出 東九龍線擬2019落成、啟德捷運2023啟用

東九龍線於《鐵路發展策略2014》提出，最初為重鐵項目，當時擬於2019年至2025年落成；惟近年政府指受地形等技術限制，改為採用智慧綠色集體體系統。至於啟德捷運，早於2007年，最初擬於2023年啟用，惟2020年時一度擱置；直至今年施政報告再重啟，並改用綠色集體體系統。

《藍圖》透露兩項時間表：2034至2038年落成

根據今日公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》，報告內文介紹了兩個項目的走線及效益，並於38個項目的落成時間表中透露，兩者同樣擬於2034年至2038年落成，惟未有透露為何需花費逾10年時間。

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兩項目再要研究 多花公帑2.77億元

按政府現時進度，當局會在2024 年底前就東九龍及啟德項目，邀請本地及國內外系統的供應商及營運商遞交意向書，屆時再探討技術及財務可行性。據立法會文件透露，當局會再就東九龍線展開研究，包括制定相關的設計方案、財務評估及安排、招標模式、營運模式等，研究費用約為2.77億元。

按最新時間表，東九龍線由提出至最終落成相隔起碼20年；啟德項目隨時長達30年。對於改為採用「雲巴」、「智軌」等方案後，仍需花費起碼10年時間，張欣宇直言：「有無搞錯啊？」他表示，相關技術本身就是更快，現時時間表並不合理，尤其技術上根本毋須興建隧道，批評：「起條天橋都10年」。

張欣宇（資料圖片／廖雁雄攝）

張欣宇：唔做十幾廿年就唔係香港速度？

張欣宇續指，香港運輸基建動輒逾10年，諷刺道：「好似唔做十幾廿年就唔係香港速度咁」。他表示，現時的審批機制過於臃腫，雖然理解過往有不同的工程事故出現，但認為有空間修改，例如鐵路項目方面，港鐵及政府同樣有多重監管，當中港鐵的架構其實可以精簡，以縮減審批時間，整個流程都可以改革。

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房協「朗然」料入伙十年才有綠色集體運輸

觀塘安達臣道前石礦場是未來公營房屋大戶，房協上月公布推售資助出售房屋「朗然」時，亦曾以東九龍綠色集體運輸系統作為招徠，但現時卻要至少10年後，相關系統才有望落成，較入伙期遲近10年。

公屋聯會總幹事招國偉表示，當局在發展安達臣道時，並無顧及相關交通配套，在全數公營房屋接近落成時，才決定增設相關配套，便會令交通趕不上入伙期，以致無法達成「基建先行」的原則，相信在安達臣道全數房屋發展入伙後，仍要再等幾年才有望見到綠色集體運輸系統，直言「規劃上係有問題」、「當初考慮得唔周全」，以致整區的交通發展嚴重滯後，強調安達臣道一帶人口不斷增加，不能單靠巴士、小巴疏導交通。

招國偉（資料圖片）

公屋聯會料居民相當失望

他又指，現時秀茂坪一帶的安達邨和寶達邨一帶已入伙多年，市民「落山」上班耗時很長，故居民起初得悉政府落實興建綠色集體運輸系統時，一度以為出現曙光，但最新消息是要等到2034至38年才落成，即「仲要捱多10年」，相信會令該區不少市民相當失望，促請當局研究加快建設綠色集體運輸系統，同時研究增設其他交通安排，包括增加巴士、小巴班次，以滿足該區的需要。