運輸藍圖｜30多項交通基建未來15年落成料涉千億　議員憂財政問題

運輸及物流局局長林世雄今日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，當中提出近40項交通運輸基建，包括20個鐵路或智慧綠色集體運輸系統項目，以及18條主要幹道，其中逾30個項目料於未來15年內竣工。



立法會議員張欣宇表示，相關項目開支非常龐大，每項至少數十億元，大部份都相信要過百億元，甚至可能過千億元，認為要加快工程流程，以及精簡項目人員架構以節省成本。



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按《香港主要運輸基建發展藍圖》的目標落成時序表，當中一共有38個交通基建項目，有部份正在動工，其中3個擬於2024至2028年完成，包括港鐵古洞站、中九龍幹線等。有17個項目擬於2029年2033年完成，包括已動工的東涌延線；另有十一號幹線、屯門繞道等。

至2034至2038年，當局預料11個項目完成，包括改用綠色集體運輸系統的東九龍線及啟德捷運。在2039年或之後，亦有七個項目將會落成，包括港鐵中鐵線、沙田繞道等。按此，計算已有38個項目，不過當中亦未包括正在探討中的尖鼻咀至白泥的綠色運輸走廊，以及運輸及物流局局長林世雄否認走數的北港島線。若連同這些可能動工的項目，隨時多達40項。

張欣宇表示，在地圖上畫走線並不困難，要提出興建理由，例如有相關需求亦相當容易，但現時如做好資源分配更為關鍵。他表示，上述項目開支非常可觀，每個至少都數十億元，大部份都過百億，甚至一些較複雜的項目，隨時要達到千億元。

張欣宇（資料圖片 / 廖雁雄攝）

張欣宇續指，除了工程開支，其實當中的管理人員亦花費了不少金錢，例如政府每次於大工程都開設新的首長級職位。他續指，現時工程審批涉及多個部門，鐵路工程上港鐵亦有相關管理人員，一個千億元的工程，隨時有一成開支，即過百億元用作管理人員，令到工程費用更高昂。他形容當中有不少「水位」，人手過於臃腫，應該減省部份人手，以節省成本。

民主黨亦質疑，在政府現時財政緊絀的情況下，各項基建能否如藍圖的規劃一一落實，會否又會在若干年後，取消一些項目。

以下為藍圖提到的部份重點基建：

三鐵三路

港深西部鐵路（洪水橋至前海）



港深西部鐵路（洪水橋至前海）全長約18公里，當中香港段長約8公里，由屯馬線洪水橋站附近位置出發，途經厦村和流浮山並加設車站，跨越后海灣經深圳灣口岸接入前海，配合內地交通網絡。政府建議，會以隧道及其他合適的形式建造跨灣路段。項目料於2039年及以後落成。



中鐵線



中鐵線全長約17公里，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，以連接「北部都會區」及「維港都會區」。該線將荃灣線向西伸延至新的荃景圍站，並料於於梨木樹邨附近，以及於石蔭／石籬一帶的屋邨附近，各設置一個車站，預計兩個新鐵路站將可服務逾13萬居民。



中鐵線能接駁屯馬線、東鐵線、觀塘線、荃灣線及北環線，往返錦上路及九龍灣的行程預計將由現時約43分鐘減少至約32分鐘。項目料於2039年及以後落成。



將軍澳線南延線



將軍澳線南延線全長約4公里，以現有將軍澳線的重型鐵路系統為基礎，由位於地面的康城站向南伸延，以隧道形式經過將軍澳創新園外的海床，延伸至將軍澳第137區的地底車站，料於2034至2038年落成。



北都公路



北都公路原建議方案全長約18公里，其走線設計貫通東西，由西面的天水圍開始，串連新界北部地區核心發展地帶。因應新界北新市鎮（包括羅湖／文錦渡）的發展，政府建議將北都公路向東延伸約5公里，推展北都公路（新界北新市鎮段），新方案將由四個主要路段組成，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段，料於2039年及以後落成。



報告提到，北都公路的走線將會盡量避開生態敏感的區域，例如盡量遠離濕地保育區，或以深層隧道形式建造公路等。



沙田繞道



沙田繞道全長約15公里，北端將接駁大埔的粉嶺公路，南端則連接九龍西的長沙灣附近的現有主要幹道網絡，主要以隧道通過大帽山和金山。



當局形容，沙田繞道是往返新界東北及市區的快速幹道，預計在通車後，可紓緩吐露港公路的交通壓力，以往來粉嶺及荔枝角的車輛為例， 使用沙田繞道的路程，其長度將由約30 公里，縮短至約22公里。



將軍澳－油塘隧道



將軍澳—油塘隧道全長約3.5公里，當局在檢視方案後，政府建議在技術可行的情況下，將油塘出口連接至觀塘繞道及東區海底隧道，料於2039年及以後落成。



北部都會區的「兩鐵一路」

北環線東延線



全長約9.5公里，，將北環線從古洞站向東延伸至坪輋，途經新界北新市鎮（包括羅湖／文錦渡），料於2039年及以後落成。



新界東北線



新界東北線全長約8.5公里，爲南北走向的鐵路段，由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站，方便市民使用香園圍口岸及轉乘東鐵線，料於2039年及以後落成。



北都公路（新界北新市鎮段）



北都公路（新界北新市鎮段）將北都公路向東延伸至坪輋，接駁至香園圍公路及沙頭角公路，料於2039年及以後落成。



智慧綠色集體運輸系統

在參考了包括「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等智慧綠色集體運輸系統後，政府決定在東九龍、啟德和洪水橋／厦村新發展區（洪水橋／厦村）建造智慧綠色集體運輸系統。

東九龍線智慧綠色集體運輸系統



東九龍的運輸系統全長約7公里，方便接駁港鐵彩虹站及油塘站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，並透過行人通道接駁安達臣道一帶。運輸系統主要在高架道上運作，初步技術可行性研究建議，以隧道形式由馬游塘伸延至油塘一帶。按政府最新估算，料於2034年至2038年落成。



啟德



啟德前跑道區引入全長約4公里的智慧綠色集體運輸系統，連接啟德前跑道區至港鐵啟德站，以服務該區的旅客以及5萬的居住及就業人口，，料於2034年至2038年落成。



洪水橋 ／厦村



政府計劃於洪水橋／厦村建造智慧綠色集體運輸系統，全長約16公里， 貫通洪水橋／厦村和元朗南，服務該些地區約30 萬居住人口及約16萬的就業人口。



其他運輸項目

南港島線（西段）



政府正推進南港島線（西段）的規劃工作，以連接香港仔、華富及數碼港等地區至南港島線黃竹坑站和港島線香港大學站。不過鑑於沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，南港島線（西段）部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想，因此當局正研究是否有合適的替代運輸系統，滿足該走線的運輸需求，目標於2024年內敲合適技術方案，並於2034至2038年落成。

