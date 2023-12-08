運輸策略性研究推動自動駕駛車輛　促進中港交通融合及往來

運輸及物流局提出《交通運輸策略性研究》的初步建議，政府計劃推動自動駕駛車輛發展，應對中港兩地左右軚的差異及交通法規，以促進融合及交通往來，而未來傳統車及自動車會共用車道，政府會提供更多機會讓市民試搭自動車以提升信心。



政府亦建議在新發展區建設全面的單車徑網絡，讓單車、電動滑板車等電動可移動工貫通不同地區，連接運輸交匯樞紐、海濱長廊和綠化空間。



政府計劃推動自動駕車輛發展。（資糒圖片／羅國輝攝）

政府在文件中指出，香港與內地的駕駛模式有左右軚的差異，交通規則也不相同，自動駕駛車輛能避免因駕駛習慣不同而引起的操作問題，有助促進內地與香港駕駛模式融合及交通往來。

提供機會讓市民試乘自動車增加信心

政府會就自動駕駛車輛條訂新法例，機管局「航天走廊」的自動駕駛運輸系統預計於2025年提供連接「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島的客運服務，亦計劃在2028年延伸至東涌市中心。

政府亦會推動業界試驗和先導計劃，包括測試與由人手駕駛的傳統車輛，共同在公共道路上行駛，讓市民有更多機會試乘自動駕駛車輛以增加信心，並在規劃中的新發展區作先導應用。車聯網技術（Vehicle-to-Everything，V2X）可以加強自動駕駛車輛與傳統車輛的溝通，擬在新發展區預留空間，安裝「路側裝置」（Roadside Unit）以創造條件。

政府擬規管電動滑板車，容許在單車徑行走。（資料圖片）

推全面單車徑網絡 電動滑板等工具遊走社區

政府早前計劃修例規管電動滑板車在單車徑行駛，意味有機會合法化。《研究》提出，建議在新發展區建設全面的單車徑網絡，以便貫通不同用地，同時連接運輸交匯樞紐、海濱長廊和綠化空間。

政府考慮引入兩個層次的單車徑等級，分別是「單車主幹道」和「地區單車徑」，前者促進區內騎單車出行，特別是連接運輸交匯樞紐、鐵路站和單車停泊處與其他主要通勤目的地；後者深入至區內其他不同發展用地，鼓勵市民日常生活以單車代步。