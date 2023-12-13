運輸基建發展藍圖｜張欣宇籲棄交港鐵　造價可減10%以上省百億元

運輸及物流局周二（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇今早（13日）於港台節目《千禧時代》表示，發現鐵路工程的「水位」多，稱造價可精簡10%至15%，助政府財政節省過百億元。例如承辦商需要將圖紙先交予港鐵審批，然後再由政府部門再審批，認為流程臃腫，「係咪全部畀晒港鐵做呢？」



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質疑東九龍兩線時間表︰起10年真係講唔通

張欣宇表示，藍圖只是將《施政報告》及《鐵路發展策略2014》一併整合，部份路線已決定未來動工，或已向立法會申請撥款。但他指，在執行層面上如何確保資金、人手及資源，藍圖卻沒有提出，認為當局接下來需要解釋清楚。

張欣宇認為，藍圖計劃的時間表較保守，例如東九龍兩條路線選用智慧運輸系統，只因造價低及施工簡單，加上啟德項目早於10多年前已展開研究，認為當局若花兩年詳細設計，再花4至5年施工，斷言10年內能通車。「呢啲輕盈系統要起10年真係講唔通。」

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇。（資料圖片／廖雁雄攝）

張欣宇︰港鐵施工方面無優勢

張欣宇又指，過去參與工程施工時，發現「水位」多，稱造價可精簡10%至15%，幫助政府財政節省過百億元。他以鐵路工程為例，現有模式交由港鐵負責，惟港鐵的角色只是項目管理，雖然在營運及維修領先全球，但施工並無優勢，認為有改革的空間。

張欣宇解釋，承辦商需要將圖紙先交予港鐵審批，然後再由政府部門再審批，質疑為何還需要港鐵夾在中間，除了令流程臃腫外，更佔據造價10%以上。他強調，交由港鐵營運並無問題，更可產生接駁及協同效應，「係咪全部畀晒港鐵做呢？」