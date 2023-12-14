中大炒吳樹培｜校董會成員變動　今日低調加入鄭志雯陸志聰等5人

中大校董會周三（13日）舉行會議通過即時解僱副校長及秘書長吳樹培後，中大校董會今日（14日）在網頁更新校董會成員名單，新增委任5人，包括4名校外校董，新世界發展有限公司執行董事鄭志雯、香港稅務學會原會長兼全國政協委員龔永德、醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰，以及香港科技園公司行政總裁黃克強；和1名校內校董中大副校長（教育）潘偉賢。中大沒有發新聞稿。至於吳樹培原來擔任的校董會秘書，一如昨日公布由黃陳慰冰接任。校董會最新人數有23人。



陸志聰回覆查詢表示，昨日才確認其成為校董，至今仍未收到關於吳樹培的信件，故對昨日或者之前的事件是完全沒有收到任何資訊，不宜評論。



根據《香港中文大學條例》，中大校董會成員組成部份，包括由大學校董會委任的、通常在香港居住人士不超過4名，而獲委任人士中最少1名須為香港中文大學的畢業生。資料顯示，今次獲委任的新校董會成員中，陸志聰是中大校友，他是第一屆中大醫學院的醫科畢業生。

立法會在11月1日在76票贊成、3票棄權下，通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，及於同月10日刊憲生效。

條例涉及中大校董會規模及組成改變，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。

校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名。校董會選任校董由六人減至四人，新增其中一人必須為中大畢業生要求。此外，條例同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。

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陸志聰回覆查詢時形容，可以成為中大校董是上天送給自己人生很大的禮物，因為自己是在中大畢業，「好老實講無中大，就無今日CC Luk」。被問到對近日吳樹培被炒的看法，他則指，由於自己是在昨日才確認成為校董，至今仍未收到相關信件，故對昨日或者之前的事件是完全沒有收到任何資訊，不宜評論。

近日中大接連捲入不同風波，他承認工作具有挑戰性，「不過就係有好多挑戰，好多困難，所以先要我哋喺到。」至於未來會否希望校董會可以不談政治只談校政，他就表示，學校不同角落都有事情在發生，未來都希望為學術發展、吸引人才、科研、教學甚至中大醫院財政問題提供意見。不過，陸志聰亦指，明白政治都是社會一部分，校董會是「無得避」，「始終中文大學唔是一間商業公司，而係用公帑，大家有意見都係正常」，而如社會對大學的信任提升，亦對中大可以更大刀闊斧去做事有幫助。

至於會否希望校董會可以更加和諧討論事情，他則指，以自己認識更多的中大醫學院都很和諧，又指「有分歧有競爭係正常」，最重要是拿中大最佳利益做出發點，討論什麼才是對中文大學最好。