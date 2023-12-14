無業男自製煽動影片在社交媒體發布　官認為有意將訊息廣傳囚6月

無業男涉以「願榮光」等音樂自製影片，並在半年內於5個社交媒體的帳戶上發布280則具有煽動意圖的訊息，當中提及「人不反共，天理難容」、「國安法無法無天」等。他早前被國安處拘捕，並被控作出具煽動意圖的作為罪，案件今(14日)在西九龍法院再提訊，被告承認控罪，總裁判官蘇惠德指被告平均每日發文不止一次，言論亦涉藐視中央及特區官員，認為他的理念頑固，考慮到對國安的潛在危險，判他入獄6個月。



被告區健威，57歲，控罪指他於2023年4月19日至10月16日期間，在 Facebook 及X（前稱 Twitter）持續陳述及發布相片、圖片或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告區健威在西九龍法院承認作出具煽動意圖的行為，被判入獄半年。(資料圖片)

被告在FB及X有5個帳戶

案情指，被告的3個Facebook帳戶和2個X (前稱：Twitter)帳戶，在2023年4月19日至10月16日間，發佈共280段可供公眾瀏覽的具煽動言論的帖文，該些帳戶共有291名朋友和32名追隨者。

涉案訊息包括被告自製及自拍片

帳戶發報的帖文分成2大類，包括自製的音樂錄像，歌曲為「願榮光歸香港」，亦在錄像內加插附有具煽動性言論的圖片，另一類訊息則是被告用一般歌曲製作音樂錄像，並有被告自拍的片段，他並在片段上曾提及：「打倒邪惡軸心共產黨」、「邪惡軸心中國香港官員的辦事能力，顛倒黑白」、「革命無罪，造反有理」、「刺殺千里投毒習近平」等。

部份影片有顯示被告容貌

辯方求情指被告無任何政治背景，教育水平不高，部份影片中更展示其容貌，可見他對法律一知半解。涉案的訊息中是由14項訊息不斷重複發佈，被告社交平台朋友數目少，最多的只有284個，最少的僅4個，訊息造成的影響不大。

自製影片可見他想把訊息廣傳

蘇官判刑指，被告並非轉發訊息，而是自行製作圖片配以歌曲，明顯想把內容廣泛傳開，內容亦有渲染暴力，亦提到傷害官員及其家人，考慮到對國家安全有潛在風險，判監6個月。

案件編號：WKCC 4421/2023