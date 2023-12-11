少女涉與4男合管激進群組　參與討論武裝鬥爭　宣揚仇恨言論讚好

17歲女子涉嫌於去年串謀4名男子在通訊軟件Telegram設群組宣揚仇恨言論，包括用利器刺死警察及防疫人員等，又研究購買電槍及弩等武器，被控串謀有意圖而傷人罪。涉案4男早前承認控罪，女被告則今（11日）在區域法院不認罪受審。控方指女被告為涉案群組的管理員，曾附和他人抹黑防疫政策的帖文，詛咒所有支持防疫政策的人士「最好快啲死晒佢」。由於辯方對控方案情無甚爭議，亦沒有任何辯方證人，案件押後至1月15日作結案陳辭。



女被告張佩善（17歲），否認於去年2月8日至5月7日在香港，意圖使他人身體受嚴重傷害而一同串謀非法及惡意傷害他人。

女被告張佩善否認煽惑等罪名，案件區域法院開審。

同案4男已認罪明年2月判

同案4名男被告：陳思諾（36歲、倉務員）、李浩源（18歲）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）、及蔡啟棉（19歲），早前已承認同一項控罪。陳另承認1項「作出一項或多項具煽動意圖作為」罪；李、黃另承認1項「串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪；黃另承認管有危險藥物、無牌管有槍械及彈藥兩罪。他們的案件押後至2月2日判刑。

控方指涉案群組本土激進

控方案情指，名為 「寧願站著死也不跪著生存」的本土激進TG群組於2022年2月成立。群組成員在帖文中發佈或轉載了大量充滿仇恨及煽動暴力的言論，包括倡議以極端暴力手段及使用不同戰術及武器，攻擊警員、公職人員、防疫人員及支持防疫政策的市⺠；倡議研發、製造及購買不同武器和裝備，包括槍械、爆炸品及各類致命的攻擊性武器 ，以向警員及防疫人員等人發動攻擊，或於社區內發動大規模的屠殺計劃等。

張是該群組的管理員之一

張於去年9月加入該群組，是為群組管理員，群組內顯示名稱為「多啦鼠夢」。當群組建立人、認罪被告陳思諾在群組內抹黑防疫政策，形容疫苗為「毒針」時，張表示贊同及詛咒所有支持防疫政策的人士「最好快啲死晒佢」；當陳形容協助和支持新冠肺炎防疫措施的人士均為「懷有奴隸思想」的人，並應殺死他們所有人時。張表示贊同，更贊同有想法要殺死支持防疫政策的家人。

亦有積極參與計劃武裝鬥爭

張另積極參與籌劃武裝鬥爭，提出應該備存武器，及與成員商議如何人手武器及存放武器的位置。在商討如何武裝革命並購買武器的過程中，有群組成員提出了購買電槍的建議，張表示對一同購買電槍感興趣。

張於同年5月7日被捕，警誡下承認：「呢個 Telegram Account多啦老鼠夢係我嘅，我喺呢個群組度留過言。」

案件編號：DCCC 1016/ 2022