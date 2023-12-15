入境處長IG拍片　智破假入境處電騙　提醒「小心謹慎，問多兩句」

「入境事務處通知，今日開始限制你出入境，查詢原因請按9字……」假冒官員電話騙案無休止，連入境處處長郭俊峯都「中招」？



入境處今日（15日）發布影片，由郭處長粉墨登場，智破電話騙案，「我係入境處長長，假冒公職人員係嚴重罪行！」嚇到騙徒即刻「cut線」。入境處提醒市民要「小心謹慎，問多兩句」，如市民未有選用「預約提示服務」，是不會以預錄語音致電，亦不會轉駁至境外機關。



入境處Instagram發布影片，提醒市民慎防假冒入境處官員來電。（入境處IG截圖）

入境處Instagram今日發布影片，入境處處長郭俊峯收到可疑來電，訛稱是「入境處」通知要限制郭sir出入境，郭sir未有「中招」反而在話通中警告騙徒，「我係入境處長長，假冒公職人員係嚴重罪行」，騙徒被揭穿後立即收線，郭sir都無奈話：「有邊個估到入境處處長都收到偽冒入境處嘅電話呢？」

入境處表示，騙徒會以預錄語音形式致電市民；其後將通話轉駁至訛稱為入境處或境外執法機關的人員，要求接聽人提供個人資料、銀行戶口及密碼等敏感資料；或在對話中會主動向他們提供現職入境處人員的姓名、職銜、聯絡方式及辦事處地址等,並着他們可親身前往該辦事處或致電查證其身分，以增加其可信性。

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入境處提醒市民，接獲可疑來電時，必須保持警惕，應該小心謹慎，主動核實來電者的身分，切勿輕信來電者及隨意透露個人資料。入境處設有「預約提示服務」，如市民未有選用該服務，是不會以預錄語音形式致電市民，亦不會將電話轉駁至境外機關並要求接聽人提供個人資料。

市如有疑問可致電入境處查詢熱線 2824 6111 或發送電郵至enquiry@immd.gov.hk 與入境處人員聯絡。