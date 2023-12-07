今日必看8分鐘｜高利貸遲1分鐘罰息一千｜騙徒扮麥玲玲詐騙投資

高利貸遲交1分鐘罰息$1千 失業爸為仔開學借8萬 還16萬還極未完

新界北總區刑事部一連兩日（12月5日至6日）進行一個代號為「鎮惡」的情報主導行動，成功搗破一個由三合會操縱的高利貸放數集團，更揭發「大耳窿」儼如吸血鬼，利息高達2950厘，而且附帶苛刻條款：遲交1分鐘罰息1千元。一名27歲失業父親，為兒子開學貸款，先後借8萬元，但還款16萬元仍未還完，不斷累積，如跌落無底深潭。

深水埗桂林街老婦捱校巴撞 昏迷送院搶救 司機涉危駕被捕

今日（7日）上午8時51分，一輛校巴在深水埗海壇街右轉桂林街時撞倒一名過路老婦。94姓鄭女事主倒臥在小巴右邊，下半身在車底位置，頭、腳受傷，重創昏迷，救護員到場將她送往瑪嘉烈醫院搶救。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕71歲姓梁男司機，他現正獲淮保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。

中港3人賊團港島食肆出沒 盜信用卡犯7案 碌$57萬名牌貨終被捕

中港賊團3人組於今年11月至12月期間出沒港島區食肆，向大意客人出手，1人盜取信用卡後，交由2名同黨即去碌卡狂買名牌貨，失主直至收到銀行交易短訊通知才知失竊，警方共接獲7宗同類信用卡盜竊案，經調查發現，相信案件涉及中港三人盜竊團伙，先有一名賊人從受害人的外套或手袋裏偷取銀包或信用卡，然後交由同黨到附近海味、珠寶店或服裝店購買昂貴貨品，當中有珠寶店店員感可疑，並要求賊人出示身份證時，惟賊人購買不果即逃去，其後成功在另一間店舖購買名牌手袋。

美國制裁香港公司助俄購軍用零件 實際機構曝光 老闆：你問美國

美國財政部周二（5日）宣布制裁一名比利時商人在多國開設的公司網絡，指控其為俄羅斯採購軍事電子產品，當中包括一間香港公司「M AND S TRADING」（佳合貿易）。《香港01》調查發現，該公司與供應無線電射頻等電子元件的公司「科比國際」有關聯。「M AND S TRADING」擁有人羅珮賢回應指，不清楚為何被美國制裁，「你問美國會不會更好？我們只是正常做生意」，記者追問做哪些範疇生意，她就匆匆掛斷電話。

麥玲玲被騙徒利用投資騙案 呼籲市民要小心：我不熟悉股票市場

警方今日(6日)指有騙徒假冒玄學家麥玲玲，開設WhatsApp群組，聲稱可提供投資貼士；短短一周內警方共接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8,000萬元。麥玲玲接受《香港01》訪問時表示，她早已澄清過不熟悉股票市場，她不會以玄學做任何個別股票的分析，最多只會作大環境的分析，而且她也不會加入任何社交媒體群組。

政府跨部門振興消費 聖誕節至農曆新年推餐飲、交通優惠

聖誕節將至，政府統籌各界別鼓勵本地消費。文化體育及旅遊局局長楊潤雄及多個政策局和商界舉行跨部門會議，將會在聖誕節至農曆新年期間，舉辧更多大型活動，吸引市民及旅客消費，餐飲業、運輸業亦會推出優惠，將適時公布。

科學館變介紹國家發展新展館 沙田文化博物館「殺館」重置科學館

特首李家超於施政報告提出，設立新博物館介紹國家發展和成就，內容包括國家歷史。文化體育及旅遊局今日（6日）向立法會提交文件交代詳情，指希望新的博物館設於交通便捷的市中心，故建議興建現時科學館的尖沙咀現址；而科學館則會重置於現有的文化博物館的沙田會址。至於文化博物館的藏品，則會於其他博物館重新整合及重置，換言之，即科學館會搬至沙田；文化博物館的藏品散落於其他博物館，未交代會否全館重置。

辛偉誠談英國收緊移民政策：沒貢獻就不要來

英國政府12月4日宣布收緊移民政策，目標是在未來數年的移民人數削減30萬人。首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，英國有需要一勞永逸地掌握移民問題。