政府擬修例「牛肉乾」電子化　改發短訊電郵　最快明年第三季實施

現時警方發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，要當面交掌管涉事車輛人士，或將之固定於車輛上。行政會議建議修例，容許警方以電子方式發出罰款通知書，以減少交通事故和違例泊車，提升道路安全和紓緩擠塞。



運輸及物流局向立法會提交的文件透露，屆時警方執法會使用其專用智能手機應用程式，拍攝事故照片當作證據、記錄違例車輛或司機的資料，再以短訊或電郵傳送予登記車主或司機，當中會列明違例事項等資訊；之後警方亦會將傳統罰款通知書的內容，上載至專屬網站，以及日後開發的流動應用程式，讓車主和司機查閱罰款通知書的資料，並說明繳款方法。



警務處初步會在2024年第三季開始，實施與違例泊車有關的電子交通執法工作，讓公眾在網上查閱罰款通知書和繳交罰款，警方會視乎公眾接受程度，以及因應公眾的反應判斷是否須提升該系統，稍後再確定全面推行電子交通執法的時間表。



2022/23年度「定額罰款制度（交通違例事項）」為政府帶來11.6億元收入。（資料圖片）

現時要當面將告票交涉事車輛人士或固定於車上

按照現時法例，警方需把採用訂明格式的罰款通知書，當面交掌管涉事車輛的人士， 或將之固定於該車輛上。至於干犯衝紅燈、在公路上超速駕駛的情況，由於警方未必於當場截獲駕駛者，只由交通執法攝影機偵測發現，故警方在此情況下，可以面交或郵遞方式送達通知書，要求提供指控罪行發生時，該車輛的司機身份，之後再完成執法工作。

運輸及物流局：助司機培養更佳駕駛態度

運輸及物流局向立法會提交的文件提到，行政會議昨日（5日）建議修例，容許警務處就交通罪行或違例事項，以電子方式發出罰款通知書，提升交通執法行動的整體效率，並希望有助司機培養更佳的駕駛態度，從而減少交通事故及違例泊車，提升道路安全和紓緩擠塞。

警方用手機程式拍攝涉事車輛或司機資料 再發出告票

在電子罰款通知書制度推行後，警方執法時會使用專用智能手機的應用程式，拍攝事故的照片、記錄違例車輛或司機的資料，用以發出電子罰款通知書。該通知書包含兩部份，首部份為「短訊／電子郵件通知書」，載有罰款通知書的基本資料，例如違例事項，或罪行發生的時間等詳情、電子罰款通知書編號等，並會按照登記車主，或違例司機在運輸署記錄的電子聯絡方式，以即短訊或電郵傳送給他們。警方發出通知書的時限，為罪行發生後的12小時內發出。

第二部份為「網上通知書」， 其內容和傳統紙本罰款通知書一樣，載有違例事項，亦詳細說明繳款方法、如何就法律責任提出爭議等。警務處會把「網上通知書」上載其電子交通執法專屬網站，供有關登記車主或司機查閱。

警方會開發專屬流動應用程式，讓車主和司機隨時查閱罰款通知書的資料，及收取按時繳交罰款提示。

運輸署在修訂通過後向車主收集電子聯絡方式

當條例草案獲得通過成為法例後，運輸署會開始向登記車主、駕駛執照持有人等，收集可聯絡到他們的電子聯絡方式作交通執法用途。警方料2024年第三季開始實施與違例泊車有關的電子交通執法工作，亦會開始讓公眾在網上查閱罰款通知書和繳交罰款，之後視乎公眾的接受程度，以及因應公眾的反應判斷是否須提升該系統，稍後確定全面推行電子交通執法的時間表，並估計在運輸署收集資料後的約12至16個月，警方便會具備條件採取電子交通執法工作。

電子交通執法系統已於2021年6月獲批3.5159億元建立，2022/23年度的經常開支估計為152萬元，並由2026/27年度起逐步增至每年6,246 萬元，主要涵蓋硬件和軟件保養、日常支援服務、通訊網絡和雲端服務等。不過當局亦預料，2024/25年度起，可每年節省2.47億元的開支，包括處理紙本罰款通知書，以及人手輸入檢控資料的後勤文職人員。