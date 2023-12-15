中大炒副校｜吳樹培再發聲明　從無申辯機會　校董言論存事實落差

中大校董會周三（13日）突然公開宣布解僱副校長（行政）及秘書長吳樹培，事件引起廣泛討論。事件「主角」吳樹培相隔兩日，今日（15日）晚上再發聲明反駁，重申，在10月16日獲通知受查後，對指控均全不知情，亦沒有機會申辯，在本周三更被即時解僱，強調過去工作一直保障以中大最佳利益。他又指，個別校董近日言論與事實存明顯落差，他正尋求獨立法律意見，以保障權利和聲譽。



12月13日，中大校董會副主席陳德霖和主席查逸超會見記者交代解僱決定。（黃浩謙攝）

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校董會今日發聲明，稱解僱決定是根據大學與吳樹培的僱傭合約條款，任何一方均可通過提前通知或支付代通知金的方式終止僱傭關係。校董會又稱，大學不基於中大條例《規程》第 24條、即基於「好的因由」免任吳樹培，是因為有關程序不屬於紀律處分，強調校董會成員審視過相關書面資料，包括吳就引起關注行為的詳細解釋和陳述的抗辯。

吳樹培對個別校董及社會人士，保留作出追究的法律權利。（資料圖片）

吳樹培今晚第二度發聲明，重申在10月16日收到校董會主席的書面通知，就他「持續的不當行為」和「對他的投訴」作出調查，但他對專責小組內容均全不知情，「我一直期待在校董會會議上，有機會就各項指控和批評作出解釋和申辯，想不到卻在星期三（13/12）的校董會會議後，收到被即時解僱的通知」。

他強調反駁校董會今日聲明，指內容與事實經過存在明顯落差，感到非常遺憾，他正在尋求獨立法律意見，以保障權利和聲譽。

吳樹培聲明，2023年12月15日



1. 我在10月16日收到校董會主席的書面通知，他表示會就我的「持續的不當行為」和「對我的投訴」作出調查，並會就此成立專責小組。在此之後，我對於小組的人選、職責範圍、針對我的具體指控、小組會基於哪些資料作出判斷等，均全不知情。我一直期待在校董會會議上，我會有機會就各項指控和批評作出解釋和申辯，想不到卻在星期三（13/12）的校董會會議後，收到被即時解僱的通知。

2. 上述給我的書面通知，同時有抄送給所有校董會成員。對於有校董公開表示，小組的工作不是調查，我無法理解，亦與我所理解的事實不符。

3. 我重申，作為中大的副校長、秘書長和校董會秘書，我一直都是按照校董會主席和校長的指示工作，亦一直堅持所有工作必須符合香港中文大學條例和規程，以保障中大的最佳利益。

4. 對於香港中文大學校董會今天的補充說明，以及個別校董近日的言論，都與事實經過存在明顯落差，我感到非常遺憾。我正在尋求獨立法律意見，以保障我的權利和聲譽。

中大校董會解僱副校長吳樹培，引起社會和教育界爭論。（資料圖片）

中大校董會周三舉行會議，以簡單多數通過即時解僱副校長及秘書長吳樹培，稱其行為舉措「難配合良好管治，對他失去信心」。吳樹培當晚上發聲明，感到極大愕然、悲憤及難過，內心感受無法形容，感到非常遺憾，更無法理解對他「失去信心」的說法。