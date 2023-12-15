中大炒副校｜校董會拒公開三人小組名單　現任成員：不欲事件發酵

中大校董會周三突然公開宣布解僱副校長（行政）及秘書長吳樹培引起爭論，校董會曾委任「三人小組」審查，但何時成立小組、檢視的方法、小組人員等，一直未曾公開交代，中大和校董會均拒絕回應。



「三人小組」當中，有兩人為具法律背景的校董，《香港01》向身為律師的現任校董陳曉峰查詢，他未有回應是否小組成員，但稱不公開小組名單，是不想事件繼續發酵，「又唔係想威。」前校董林偉雄則認為，基於公眾利益和知情權，校董會理應公開小組名單，「點解唔可以光明正大，除非心中有鬼。」



吳樹培對個別校董及社會人士，保留作出追究的法律權利。（資料圖片）

中大校董會解僱副校長吳樹培，未有按《中大條例》規程24第4項，成立調查委員會處理，而是委任「三人小組」，審視吳樹培的行為，評估他能否在「良好管治」的原則下，繼續處理職責。吳樹培曾發聲明指，10月中才獲校董會主席查逸超通知，但至解僱前未曾有機會作出申辯。

根據議員校董劉國勳早前透露，「三人小組」當中，有2位是具法律背景的校董，另1人則是資深教授。根據現有校董會名單，具法律背景的校董包括港區全國人大代表陳曉峰、曾任裁判官的黃汝榮及律師會前會長彭韻僖。

是否小組成員？ 校董彭韻僖：不方便透露

《香港01》向三人查詢是否小組成員，黃汝榮未有回覆；彭韻僖則表示，不方便透露，著記者參考中大傳訊部的回應；陳曉峰未有回應，僅稱相信小組成員不想公開自己的名字，是因為不想事件繼續發酵，「又唔係想威。」

「三人小組」成員名單、何時成立、審視方法等，《香港01》向中大和校董會查詢，均拒絕回應，僅稱未有補充。校董會今日則發聲明，解釋毋須按規程24條，基於「好的因由」免任，因今次解僱非紀律處分。見另稿

中大校董會解僱副校長吳樹培，引起社會和教育界爭論。（資料圖片）

消息：三人小組只「睇文件」 無就炒人提建議

有不願具名的校董表示，據知「三人小組」非調查性質，形容是校董會主席「找了三個人睇文件」，了解是否有齊全的文件供校董會討論，亦澄清無就炒人決定作出任何建議。

他表示，小組檢視的文件，事實上與校董會成員看到的一樣，「都係僱主決定是否解僱員工要睇嘅文件」，不存在有任何篩查。有前校董成員稱，會內曾傳閱的文件，包括主席查逸超和吳樹培的「筆戰電郵」。他又認為，吳樹培稱獲知會成立小組調查是「混淆視線」，因是否成立調查委員會，最終解僱的決定權均屬於校董會。

中大校董會主席查逸超公布即時解僱吳樹培。（資料圖片）

前校董：即時解僱手法「非比尋常」 促光明正大交代

中大前校友評議會選任校董林偉雄則表示，今次校董會即時解僱吳樹培的手法「非比尋常」，幾乎是第一次有大學以「失去信心」的名義「炒人」，事件引起社會關注，涉及公眾利益和知情權，基於校董會的管治誠信，理應公開小組成員名單、調查的方法等，同時還當事的人一個公道，「點解唔可以光明正大，除非心中有鬼。」