金管局余偉文反駁「國際金融中心遺址」論　指說法「得啖笑」

撰文：陶嘉心
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今年IPO集資銳減，甲級寫字樓空置率大增，有內地網民形容香港「國際金融中心遺址」，金融管理局總裁余偉文今天（17日）在商台節目回應指說法是「得啖笑」。

余偉文反駁指，根據數據香港仍然是亞洲銀行體系中最大的國際金融中心，即使股市受周期性影響，但股票成交量比鄰近地區都高6至7倍，而且亦未有數據顯示有資金大規模外流，淨存款亦上升2.3%。另外，余指今年頭半年銀行盈利按年上升170%。

得啖笑，因為你知網絡上大家找一啲吸眼球句子或詞彙，最重要係國際金融中心係睇數據、睇數字及睇事實。 如講銀行體系，仍係亞洲國際銀行中心中最大；第二係資本市場，不論係我哋股市市場大小或成交，區內都係大嘅，尤其比我哋周邊金融中心，我哋大6至7倍也不止。
金融管理局總裁余偉文

本港第三季末負資產住宅按揭貸款宗數增至11,123宗，按季急升2.3倍，涉及金額593億元，按季升2.4倍。余偉文在商台節目《政好星期天》表示，本港對高成數樓宇按揭要求高，平均一萬個案只有兩個不良貸款，認為風險可控。

余偉文指出，按揭保險借了九成，所以當樓市跌多於一成已是負資產，最重要是貸款人是否能還款，「好有趣，負資產不良貸款率居然比一般按揭更低，只有0.02%。做9成按揭按保要求高，除了壓測、收入比率，仍要睇貸款人係咪有穩定收入，以及工作類別乜嘢，然後先批，所以安全性更高。」

余偉文又估計，美國聯儲局明年中後才有機會減息，他指美國通脹回落速度較預期慢，復常後勞動參與上升，美國移民增加，加上婦女可遙距工作，因此勞工數據仍有很多不明朗性，而美國加息遏抑經濟，明年處於高息環境下，環球經濟會減退，而香港屬於開放型經濟體，也會受影響；不過他指美國經濟韌性強，通脹回落速度比預期好，加上內地工業生產、零售和消費數據都有改善，對香港經濟帶來正面訊息，因此他對本港經濟仍然審慎樂觀。

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