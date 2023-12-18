蜜雪冰城開張｜未放工已吸60人排隊　廿四孝爸媽排半小時買凍檸水

蜜雪冰城攻港｜一直以低價作為招徠、有「奶茶界拼多多」之稱的內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」，首間香港店今日（18日）在旺角鬧市開業，記者下午4時半現場所見，舖外已有超過60人排隊，場面墟冚。有廿四孝父親受女兒所托到場排隊半小時購買茶飲，當中包括9元的凍檸檬水。



點擊圖片看，蜜雪冰城排隊情況：



蜜雪冰城旺角店開張，未放工已吸引40人排隊。（郭梓謙攝）

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蜜雪冰城新店 半日兩飲品售罄

據記者在場觀察，截至下午4時許的放學時間，已有60人在店外排隊，不少為中學生。新店已有兩款15元的飲品售罄，包括拿鐵、雪王雪頂咖啡，至於作為店舖主打的冰鮮檸檬水，就以9元發售。

排了25分鐘才成功點餐的王先生及王太表示，是受女兒所托而初次光顧。他今日一次過點了4款產品，埋單49元，其中最便宜的正是9元的凍檸檬水。翻查資料資，凍檸檬水在內地蜜雪冰城的售價為4元人民幣（約4.45港元）。

王先生及王太受女兒所托排隊買蜜雪冰城。（郭梓謙攝）

消費者：蜜雪冰城與兩餸飯相似

被問及這種茶飲店能否在香港租金、人工高的環境生存。王先生就指，現時茶飲店以這種低價方式作招徠，實際上與兩餸飯相似，故相信茶飲店可一直經營，甚至「頂爛市」。

蜜雪冰城在內地以價錢「親民」聞名，大部份飲品只售10元以下。根據內地的城市生活網，目前深圳共有172間蜜雪冰城。