蜜雪冰城攻港｜深圳實測買最平最貴飲品　檸檬水4元一杯有3片檸檬

有「奶茶界拼多多」之稱的內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」即將攻港，首間分店選址旺角銀行中心地下。記者昨日（4日，星期六）晚上在蜜雪冰城深圳華強北分店，實測購買最便宜及最昂貴的飲品，現場毋須排隊，只需等約3分鐘便可取得飲品。最貴飲品之一的港式楊枝甘露售價10元人民幣（下同），而最便宜的冰鮮檸檬水一杯4元，放有3片檸檬片。



▼11月4日 實測購買蜜雪冰城最平及最貴飲品▼



華強北分店毋須排隊 雪糕只收2元人民幣

蜜雪冰城在內地以價錢「親民」聞名，大部份飲品只售10元以下，即將在旺角銀行中心開業的本港首間分店尚未得知定價。相比喜茶或奈雪の茶，其出品的味道又是如何呢？記者昨晚7時許到華強北分店實測。

根據內地的城市生活網，目前深圳共有172間蜜雪冰城。或因分店為數不少，現場毋須排隊落單，有數人在等候領取飲品，亦有數名美團外賣員在店外等待送貨給網上訂購顧客。

收銀枱旁邊的價目表顯示，飲品定價為4元至10元不等（約4.3元至10.7港元）。當中最便宜的飲品為冰鮮檸檬水、茉莉綠茶及高山四季香，均4元一杯；最「貴」為港式楊枝甘露及大杯芝士奶蓋綠茶，索價10元一杯。食品方面，新鮮雪糕低至2元一份。

冰鮮檸檬水以大杯盛載 港式楊枝甘露杯底放滿珍珠

記者分別購買蜜雪冰城主打及最便宜的冰鮮檸檬水，以及最貴的港式楊枝甘露，以AlipayHK付款，經APP自動兌換匯率後，只收取15.15港元。店員製作速度亦快速，僅等待約3分鐘，便送上兩杯飲品。

感到意外的是，4元一杯的冰鮮檸檬水以大杯盛載，內裡放有3塊檸檬片，並非本港部份茶餐廳所用的沖劑檸檬飲品；然而10元一杯的港式楊枝甘露，卻以中杯盛載，不過杯底放滿珍珠，亦是誠意滿滿。

至於味道方面，記者試飲後覺得兩杯飲品不過不失，港式楊枝甘露是否「港式」亦見仁見智，但對得住價格，相比本港動輒索價30港元以上的台式茶飲，或內地同類型的飲品店，性價比甚至可稱得上高。

北上港人：估嚟到香港實貴 定價過高或不會光顧

周六晚上華強北亦有港人的蹤影，港人李小姐表示，蜜雪冰茶除了價錢便宜外並無特別，亦不會對其味道抱有太大期待。她在網上得知蜜雪冰茶將在香港開業，直言若定價過高可能不會光顧，「大陸都會飲下，但我估嚟到香港實貴。」