內地廉價茶飲店「蜜雪冰城」攻港　金記老闆︰港人北上更影響生意

有「奶茶界拼多多」之稱的內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」即將攻港，首間分店選址旺角銀行中心地下，正進行裝修，門外圍板印上其主打的冰鮮檸檬水及新鮮雪糕。該店著名於價錢親民，大部份飲品不需10元人民幣，不過餐飲業界並不擔心。



稻苗學會主席、金記冰室老闆徐汶緯表示，喜茶當年首店開業時，確實吸引過百名港人排隊，但熱潮不久後便冷卻。他反而指出港人近月蜂擁北上深圳吃喝玩樂，更影響業界生意，例如重陽節假期便大受打擊。



蜜雪冰城內地門店飲品價格低於人民幣10元

繼內地連鎖茶飲品牌喜茶、奈雪の茶後，平價代表之一的蜜雪冰城亦即將攻港，首間分店選址位於旺角銀行中心地下，現時正在裝修，店外的圍板印上其主打的冰鮮檸檬水、新鮮雪糕。蜜雪冰城於內地著名於平價親民，多款飲品普遍低於10元人民幣，例如上述檸檬水只收取4元。

蜜雪冰城多款飲品普遍低於10元人民幣。（網上圖片）

蜜雪冰城於1997年在鄭州成立，其後規模不斷擴大，加盟連鎖店覆蓋內地大小城市，今年門店已逾2萬間。據內地《新華網》報道，蜜雪冰城自2018年衝出中國，於越南開設首間海外分店，至今已擴張至印尼、新加坡、泰國、韓國、日本及澳洲等11個國家，全球門店共逾3.2萬間。

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餐飲業料衝擊只會維持短時間︰港人北上更影響生意

香港稻苗學會主席、金記冰室老闆徐汶緯表示，內地茶飲店相繼來港開業，對業界的影響並不大，認為所帶來的衝擊只會維持一小段時間，因此不感到擔心。他解釋，雖然喜茶當年首店開業時，確實吸引過百名港人排隊，但熱潮不久後便冷卻，其後喜茶的分店亦愈來愈少，估計蜜雪冰城的情況相同。「享受完就冇咗，衝擊唔大。」

徐汶緯又指，相比內地知名餐飲品牌加劇競爭，反而港人近月蜂擁北上深圳吃喝玩樂，更影響本地業界，例如他旗下的冰室業務在重陽節假期期間，或因不少家庭回鄉祭祖，生意亦大受打擊，卻苦無方法解決。他並認為，即使該批品牌來港開分店，港人仍會繼續北上光顧其內地分店，香港分店最終只會陸續倒閉。