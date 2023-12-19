已有四校舍改裝過渡性房屋　戴尚誠參觀「尚晉坊」讚空間足採光好

赤柱過渡性房屋項目「尚晉坊」前日（17日）舉辦入伙禮，房屋局副局長戴尚誠出席主持。房屋局局長何永賢昨日（18日）透過其社交平台，分享活動更多照片，又指房屋局的過渡性房屋項目中，已有4個校舍完成改裝。



課室變身單位 禮堂操場成居民公共空間

尚晉坊由原本的聖公會赤柱小學改造，戴尚誠指校舍空間充足、採光和通風都好，非常適合將課室改裝為單位，並將禮堂、操場等變身為居民的公共空間。現場所見，尚晉坊的單位都沿用了班房的大窗戶，以及原有的紅地板，明亮之餘還具獨特校園風，加設洗手間後，單位仍四正實用。

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在房屋局協調下，學校小斜坡和操場等空間也得以善用。負責營運的香港仔坊會在企業的贊助下，將小斜坡與平路位改造成小朋友的海灘主題遊樂場，與鄰近海灘相呼應；操場更可用來舉行不同活動，前日就用來舉行市集，居民也有參與售賣手作等。除了市集，項目內還保留空間，與慈善團體做微型藝術，以記錄社區過去特色。

改裝花心思 入口保留小學校徽

建築團隊在徵詢房屋局後，在改裝設計時加入了不少心思，包括在入口保留原本聖公會赤柱小學的校徽，雖已拆去校名，但特意保留那年月印記，讓街坊們更能感受這座建築，是由小學演變為過渡性房屋，以不同形態繼續服務社會。

入伙禮也播出赤柱小學校長、鄰近街坊的訪問片段，大家均樂見靜寂多時的校園重拾生命力，煥然一新幫助更多人。大家也能看到，居民入住項目後的生活改變、社會關係網絡的強化、小朋友的活潑開朗。

戴尚誠與所有嘉賓期望，未來一批批的居民從尚晉坊，以及日後簡約公屋的校舍改裝項目「畢業」後，能邁向更好人生。就如以往一批批學生從赤柱小學畢業，邁向人生下一個階段。