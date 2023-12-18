赤柱過渡性房屋「尚晉坊」舉行入伙儀式　住戶自行管理屋苑事務

過渡性房屋「尚晉坊」昨日（17日）舉行「嚮 往・家」入伙禮，房屋局副局長戴尚誠任主禮嘉賓。居民入住許可期最長 4 年，首批已於4月底簽約、5月入伙，現時入住率為9成，大部份住戶來自港島區不適切居所。尚晉坊不設物管公司，全由住戶自行管理，從而促進居民和社區鄰里之間的聯繫和支援、建立互助網絡。



「尚晉坊」位於赤柱佳美道5號，由非政府機構「香港仔坊會」營運。項目將前聖公會赤柱小學一幢3層高舊校舍改建，提供40個過渡性房屋單位，以及相關附屬設施。

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40伙1至5人單位 月租介乎2,515元至6,695元

項目提供1人至5人單位，單位面積介乎 166至480平方呎，租金介乎2,515元至6,695元。所有單位均配備獨立廁所、浴室及煮食空間，分體式冷氣機、洗衣機、儲水式電熱水爐、雪櫃等基本電。項目亦設有共用休憩設備、有機農圃、多用途運動場及遊樂設施。

戴尚誠致辭時表示，感謝「香港仔坊會」支持過渡性房屋發展，協助居住於惡劣環境的基層市民改善生活環境，並為他們提供適切服務。他指出， 尚晉坊原本是小學校舍，在房屋局的資助及協調下改裝，項目團隊用心保存學校具歷史意義物件，讓居民可以緬懷學校歷史，延續學校的生命。

這個過渡性房屋計劃取名為「尚晉坊」，有上進、向前之意。而英文名 A Square 中的 A 取自英文字 Advance，意思亦同為前進。香港仔坊會理事長周其仲表示，該項目鼓勵住戶發揮鄰舍互助的精神，建立友善、互惠互助、具人情味的社區。

住戶擔任 「樓長」交流 建立鄰舍互助社區

尚晉坊不設物管公司，全由住戶自行管理，並設有「樓長制」，由住戶擔任 「樓長」，每月開會交流屋苑大小事務。

住戶代表在入伙禮上分享居住情況。本身是印尼人的羅女士稱，與兩名就讀小學的女兒搬入尚晉坊後，生活環境明顯得到改善。她會製作小食和手工，在社區市集賺取收入幫補家 計，她亦擔任「樓長」為住戶服務。

另一名「樓長」羅先生，在今年懸掛九號風球及暴雨時，主動關心鄰居，既分享儲糧，更協助清理樹葉雜物，由「受助者」成為「施助者」，鄰里互助建立良好關係。

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前身小學70年歷史 2001年收生不足被殺校

項目建築前身為擁有70年歷史的聖公會赤柱小學，於1953年創校， 為赤柱小朋友提供學習機會。學校於2001年起因收生不足而被殺校，曾於 2007 年至 2014 年間用作藝術場地和宿舍，其後一直空置，直至香港仔坊會翻新並改裝作過渡性房屋。