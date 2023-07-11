房屋局7.15辦渡性房屋開放日　可參觀同心村、江夏圍村、尚晉坊等

房屋局本周六（15日）舉行過渡性房屋開放日，開放兩個參觀項目予市民，包括元朗「同心村」和「博愛江夏圍村」，以及赤柱「尚晉坊」，以加強向公眾介紹過渡性房屋，該局亦接受即場遞交入場申請表。



元朗東頭同心村。（資料圖片／梁鵬威）

接受即場遞交入住申請表

房屋局表示，本周六在梁顯利油麻地社區中心多用途禮堂舉辦過渡性房屋開放日，多個營運機構將會設置攤位，介紹不同過渡性房屋項目的居住環境、社區服務、交通配套和生活設施等，並接受即場遞交入住申請表。

當日亦設專車接送市民由梁顯利油麻地社區中心出發，前往參觀過渡性房屋項目，包括元朗「同心村」和「博愛江夏圍村」，以及赤柱「尚晉坊」，由於座位有限，市民須於現場預先登記。

▼赤柱過渡性房屋尚晉坊▼



開放日詳情如下：



日期：七月十五日（星期六）

時間：上午十時三十分至下午四時正

地點：梁顯利油麻地社區中心多用途禮堂（油麻地眾坊街60號）



房屋局指，繼6月推出中央通用申請表格後，局方持續加強統籌和優化申請工作，包括舉辦是次開放日，方便市民一站式申請不同過渡性房屋項目。

過渡性房屋主要協助輪候傳統公屋不少於3年的人士，亦會按情況編配予居於不適切住房、有迫切需要接受社區援助的人士／家庭等。